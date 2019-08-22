Haydi, macera başlasın!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerHaydi, macera başlasın!
GeriKitap Sanat Haydi, macera başlasın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Efnan ATMACA - efnanatmaca@gmail.com
22.08.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Haydi, macera başlasın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haydi, macera başlasın!
Sona Ertekin

'Arızanın Merkezine Seyahat’, gizemli bir kitabın peşine düşen bir ödül avcısı ile bir kitap dedektifinin macerası... Romana mekân olarak Güneydoğu Asya’yı seçen Sona Ertekin, uzun süre bu bölgelerde yaşamış biri olarak deneyimlerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini de kitaba aktarıyor.

Bir ödül avcısı, bir kitap dedektifi, gizemli bir kitap ve bu kitabın peşinde bazıları tekin, bazıları hayalperest pek çok insan... Rotamız ise Güneydoğu Asya! Haydi macera başlasın. ‘Arızanın Merkezine Seyahat’, Sona Ertekin’in kaleminden çıkan heyecan şiddeti yüksek, çok kapsamlı bir roman.
‘Çok kapsamlı’ nitelemesini açıklayacağımı belirtip konusundan bahsetmek istiyorum. Dünyada üçüncü bir kutsal kitap olduğu ortaya çıkar. Adı Cevaplar Kitabı, daha doğrusu Cevap Kitabı. Bu ayrıntıyla okuru boğmayayım. Bu kitabı elde etmek, koleksiyonuna katmak isteyen ya da içindeki bilgileri kullanıp güç elde edip dünyaya daha da bir yerleşmek isteyen insanlar var. Kimileri gizli bir tarikatın üyeleri, kimileri ise bireysel hırslarının peşinde hareket eden modern mafya liderleri! Hepsinin isteği aynı: Kitabı bulmak. Ama bu o kadar da kolay değil. Kitabın yerini bilen yok. Gizemi çözmek için işin ehline başvurmak gerekiyor. Örneğin bir ödül avcısı.

GÜNEYDOĞU ASYA EGZOTİZMİ

Kitapta ilk tanıştığımız kahraman bir ödül avcısı. Adı Hakan. Bu işin altından tek başına kalkamayacağını anlayan Hakan, elindeki ipuçlarının yönlendirmesiyle Leyla’ya ulaşıyor. Leyla eski bir kitap dedektifi. Ancak işi bırakıp vegan bir lokanta açmış ve hayatındaki olası riskleri en aza indirgemiş bir şekilde sıkıcı ama güvenli yaşamayı tercih etmiş. Ancak onun rehberliğine ihtiyaç duyan Hakan, bir şekilde kötü adamların da katkısıyla Leyla’yla birlikte kitabın peşine düşüyor.

Kitapla ilgili tek bildiğimiz yeni bir kutsal kitap olduğu ve içindeki bilgilerin dünyayı değiştirebileceği. İkili kitabın peşinde önce Türkiye’de pek çok macera yaşadıktan sonra rotasını Güneydoğu Asya’ya çeviriyor. Tayland, Kamboçya, Laos, Bali... Bu sıcak ve egzotik ülkelerde soluk kesici pek çok macera yaşıyor ikili. Elbette bu maceralara söz konusu ülkelerin felsefesi, kutsalları, yaşamını o diyarların egzotizmiyle birleştirmiş bilgelerin bilgelikleri eşlik ediyor. Her macera kültürel bir macera da yaşatıyor okura. Çok kapsamlı nitelemesi burada devreye giriyor. Kitabın yazarı Sona Ertekin uzun süre bu bölgelerde yaşamış biri olarak deneyimlerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini kitaba aktarıyor. Dolayısıyla tamamen bir gerçeklik içinde siz de ortak oluyorsunuz ikilinin maceralarına. Nihayetinde elbette kitap bulunuyor ve gizem çözülüyor. Çözülen gizem okura tamamen sade bir mesaj veriyor ancak sürprizi kaçırmak istemem. Ama “Hayatı sadeleştirmek gerek” lafının altını bir kez daha çizmekte fayda var.

AYRINTILARA DİKKAT

Kitap oldukça sürükleyici ancak bazen ayrıntılar yorabiliyor. Ertekin, deneyimlerini aktarırken gazetecilik mesleğinin alışkanlığıyla hikâyede tutarlılık adına açık nokta bırakmamak için bazı yerlerde çok fazla ayrıntıya giriyor. Yarattığı tüm kahramanları, kullandığı tüm mekânları derinlemesine analiz edip aktarıyor okura. Ama kahraman ve mekân çok olunca ayrıntı da çok oluyor, dolayısıyla maceradan kopabiliyorsunuz.Çok kapsamlıyı açmaya devam edersem; kitapta komplo teorileri de var, dünyayı şekillendiren tarikatların içyüzü de, saflığın öneminin vurgulanması da, fantastik öğeler de, bilimkurgu da, aşk da! Ertekin, hepsini harmanlamak istemiş ‘Arızanın Merkezine Seyahat’te. Kitapta bu harmanın başarıyla iç içe geçtiğini söyleyebilirim ama ayrıntı sevdası ve yazarın her şeyi söylemek istemesi bazen kopmalara neden olmuyor da değil.
Sonuç olarak Ertekin’in kitabı yazarın birikimleriyle süslü, okuru farklı coğrafyalara götüren sürükleyici bir macera. Kitabın iki kahramanı Hakan ile Leyla ise yeni mecaraları merakla beklenecek iki karakter. Sona Ertekin’e duyurulur!

 

ARIZANIN MERKEZİNE SEYAHAT  Haydi, macera başlasın
Sona Ertekin
Mundi, 2019
373 sayfa, 38.50 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Yeni sezon, yeni kitaplar...
Haydi, macera başlasın!
Kayıp şairler üzerine
Eski fotoğraf albümleri gibi zarif..