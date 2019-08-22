Sona Ertekin

Bir ödül avcısı, bir kitap dedektifi, gizemli bir kitap ve bu kitabın peşinde bazıları tekin, bazıları hayalperest pek çok insan... Rotamız ise Güneydoğu Asya! Haydi macera başlasın. ‘Arızanın Merkezine Seyahat’, Sona Ertekin’in kaleminden çıkan heyecan şiddeti yüksek, çok kapsamlı bir roman.

‘Çok kapsamlı’ nitelemesini açıklayacağımı belirtip konusundan bahsetmek istiyorum. Dünyada üçüncü bir kutsal kitap olduğu ortaya çıkar. Adı Cevaplar Kitabı, daha doğrusu Cevap Kitabı. Bu ayrıntıyla okuru boğmayayım. Bu kitabı elde etmek, koleksiyonuna katmak isteyen ya da içindeki bilgileri kullanıp güç elde edip dünyaya daha da bir yerleşmek isteyen insanlar var. Kimileri gizli bir tarikatın üyeleri, kimileri ise bireysel hırslarının peşinde hareket eden modern mafya liderleri! Hepsinin isteği aynı: Kitabı bulmak. Ama bu o kadar da kolay değil. Kitabın yerini bilen yok. Gizemi çözmek için işin ehline başvurmak gerekiyor. Örneğin bir ödül avcısı.

GÜNEYDOĞU ASYA EGZOTİZMİ

Kitapta ilk tanıştığımız kahraman bir ödül avcısı. Adı Hakan. Bu işin altından tek başına kalkamayacağını anlayan Hakan, elindeki ipuçlarının yönlendirmesiyle Leyla’ya ulaşıyor. Leyla eski bir kitap dedektifi. Ancak işi bırakıp vegan bir lokanta açmış ve hayatındaki olası riskleri en aza indirgemiş bir şekilde sıkıcı ama güvenli yaşamayı tercih etmiş. Ancak onun rehberliğine ihtiyaç duyan Hakan, bir şekilde kötü adamların da katkısıyla Leyla’yla birlikte kitabın peşine düşüyor.

Kitapla ilgili tek bildiğimiz yeni bir kutsal kitap olduğu ve içindeki bilgilerin dünyayı değiştirebileceği. İkili kitabın peşinde önce Türkiye’de pek çok macera yaşadıktan sonra rotasını Güneydoğu Asya’ya çeviriyor. Tayland, Kamboçya, Laos, Bali... Bu sıcak ve egzotik ülkelerde soluk kesici pek çok macera yaşıyor ikili. Elbette bu maceralara söz konusu ülkelerin felsefesi, kutsalları, yaşamını o diyarların egzotizmiyle birleştirmiş bilgelerin bilgelikleri eşlik ediyor. Her macera kültürel bir macera da yaşatıyor okura. Çok kapsamlı nitelemesi burada devreye giriyor. Kitabın yazarı Sona Ertekin uzun süre bu bölgelerde yaşamış biri olarak deneyimlerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini kitaba aktarıyor. Dolayısıyla tamamen bir gerçeklik içinde siz de ortak oluyorsunuz ikilinin maceralarına. Nihayetinde elbette kitap bulunuyor ve gizem çözülüyor. Çözülen gizem okura tamamen sade bir mesaj veriyor ancak sürprizi kaçırmak istemem. Ama “Hayatı sadeleştirmek gerek” lafının altını bir kez daha çizmekte fayda var.

AYRINTILARA DİKKAT

Kitap oldukça sürükleyici ancak bazen ayrıntılar yorabiliyor. Ertekin, deneyimlerini aktarırken gazetecilik mesleğinin alışkanlığıyla hikâyede tutarlılık adına açık nokta bırakmamak için bazı yerlerde çok fazla ayrıntıya giriyor. Yarattığı tüm kahramanları, kullandığı tüm mekânları derinlemesine analiz edip aktarıyor okura. Ama kahraman ve mekân çok olunca ayrıntı da çok oluyor, dolayısıyla maceradan kopabiliyorsunuz.Çok kapsamlıyı açmaya devam edersem; kitapta komplo teorileri de var, dünyayı şekillendiren tarikatların içyüzü de, saflığın öneminin vurgulanması da, fantastik öğeler de, bilimkurgu da, aşk da! Ertekin, hepsini harmanlamak istemiş ‘Arızanın Merkezine Seyahat’te. Kitapta bu harmanın başarıyla iç içe geçtiğini söyleyebilirim ama ayrıntı sevdası ve yazarın her şeyi söylemek istemesi bazen kopmalara neden olmuyor da değil.

Sonuç olarak Ertekin’in kitabı yazarın birikimleriyle süslü, okuru farklı coğrafyalara götüren sürükleyici bir macera. Kitabın iki kahramanı Hakan ile Leyla ise yeni mecaraları merakla beklenecek iki karakter. Sona Ertekin’e duyurulur!

ARIZANIN MERKEZİNE SEYAHAT

Sona Ertekin

Mundi, 2019

373 sayfa, 38.50 TL.