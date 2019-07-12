Hayatın ve pek çok şeyin kökeni...

Her sabah gözümüzü açıp uyanıyor, mavi çiçekli çarşafımızın üzerindeki çıplak bacağımızın muhteşem dokusunu, çoktan doğmuş ve yerküreyi ısıtmış güneşin kararında ısısını, kahve yapmak için gerekli suyu kaynatırken bir kap suyun mucize kabilinden varlığını fark etmiyoruz.

Biraz sonra sokağa çıkıp onca acayip şeyin sırrına bir lokma erer miyim, bugün bir tane iyi şeyi daha iyi eder miyim diye düşüneceğimize, karşılaştığımız birilerine, mesela ‘metrodan inenlere öncelik tanımayanlara’ kızacağız.

Halbuki şöyle düşünsek. O ‘metrodan inenlere öncelik tanımayan insan’ aslında gözümüzle gördüğümüz halinin çok ötesinde. O insan bacağındaki kottan, sırtındaki çantadan, kulağındaki küpeden, zihnindeki fikirlerden filan arınınca; varlığının yüzde 0,0136 gramı manganezden, 880 gramı fosfordan, 14.4 kg’ı karbondan oluşan bir yıldız tozu. Gece vakti ıssız çayırlara yahut sessiz kumlara uzanıp göğe baktığımızda gördüğümüz o harikulade ve pasparlak şeyle, vagondan inmeni bekleyemeyen şey aslında aynı şey.

Bunu ben demiyorum. Fizik söylüyor. Oturmuş, çalışmış, araştırmış bilimciler tatlı tatlı anlatıyor. Nerede? Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından yayımlanan ‘Neredeyse Her Şeyin Kökeni’ adlı kitapta.

Bu kitap insana çok şey öğreterek hiç ciddiye almadığımız şeylere aslında nasıl da ince ince bakmamız gerektiğini ve ama bir yandan da çok ciddiye aldığımız şeylerin asıl kökenini öğrenerek hayatla dalga geçmemizin de insanlığa iyi geleceğini öğütlüyor.

Kitap New Scientist dergisindeki bilimsel makalelerin gözden geçirilmiş hallerinden oluşmuş ve Stephen Hawking’in giriş yazısıyla açılıyor. ‘Evren’, ‘Gezegenimiz’, ‘Yaşam’, ‘Uygarlık’, ‘Bilgi’, ‘İcatlar’ ve ‘Ek Okumalar’ bölümlerinden oluşan kitabın etrafında döndüğü temel muhit; nereden geldik, neden buradayız ve nereye gideceğiz soruları. Hepimiz bir noktada, her şey nasıl başladı diye merak ederiz. Büyük Patlama (Big Bang) evrenin kökeni için genel kabul gören açıklama olsa da bu alanda tek başına değildir. Alternatif olarak bir

patlama değil de bir sıçrama olduğundan söz edilir. Bir başka düşünce de bu patlamanın birçoklarından biri olduğu yönündedir. Çoklu evren kuramına göre, evrenimiz kaynayan evrenler çorbasının köpüklerinden yalnızca biridir. İki düşüncede de evrenin bir başlangıcı yoktur. Bu ise, öylece ortaya çıkmaktan daha da zor anlaşılabilecek bir kavramdır.

TUVALET KÂĞIDI OLMADAN YAŞAYAMAM MI DEDİN?

Tuvalet kâğıdı sadece bir örnek. Ama bizden yüzlerce yıl önce dünyaya gelmiş pek çok nesil, bugün sahip olduğumuz şeylerin hemen hiçbiri olmadan hayatını sürdürdü. Dünyaya yeni bir gözle bakıp hiçbir şeyin vazgeçilmez olmadığını anlamak için bu bilgi harika bir başlangıç. Kâğıt MS 100’de icat edildi. 6’ncı yüzyılın sonlarına doğru silinme amaçlı kullanılmaya başladı. Taş, midye kabuğu, yosun, kar... Tuvalet kâğıdından önce insanın bulduğu silinme yöntemlerinden sadece birkaçı.

Hayatın kökeni, kendi kendisini dölleyen canlılar, ilk sözcük, mikrodalga fırınların militarist kökeni, ‘hiç’ diye bir şey olabilir mi, neden bu kadar çok eşyaya gereksinim duyuyoruz? Bunlar gibi birçok kıymetli soru hakkında insanın zihnini açan tartışmaların, harikulade çizimler eşliğinde sunulduğu bir kitap bu. Neyi ciddiye alıp neyi o kadar da almamamız gerektiği mevzuundaki şakülü kaymış yargılarımıza bir ayar vermeye niyetli bilimin, ‘neredeyse’ sözcüğünü seçmesindeki temkinli ve şakacı tutumu da ders alınması gereken bir tavır.

Büyüklere, küçüklere, eğlenceli okumalar. Temkinli ve ama şakacı olalım. Hepimiz; nihayetinde, yürüyen, konuşan, öpüşen, ağlayan, gülen, parlayan yıldız tozlarıyız.

NEREDEYSE HER ŞEYİN KÖKENİ

Graham Lawton

Çeviren: Yonca Aşçı Dalar

İş Kültür, 2019

256 sayfa, 48 TL.