'Hayat tamircisi' nin belgeseli
Sakatlanmış hayvanlara kendi imkanlarıyla protez bacak, yürüteç yaparak yeniden hayata tutunmalarını sağlayan 22 yaşındaki Mardinli genç Hasan’ın sıra dışı hikayesini anlatan, Özge Akkoyunlu’nun yönettiği ‘Hayat Tamircisi’ adlı belgesel bu akşam 21.00’de TRT Belgesel kanalında ekrana gelecek
Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hasan, kendi yöntemleriyle ve kendi imkanlarıyla engelli hayvanlar için protez bacak ve yürüteç yapıyor. Hasan, ‘onların umutlarını tamir ediyorum bunu yaptığımda mutluluk ve yaşama sevinci hissediyorum’. dedi. Yörede yaşayan çocuklar Hasan’ı tanıyor, bir hayvan yaralandığında karton kutuya koyup onun atölyesine getiriyorlar. Eski bisikletlerini, oyuncaklarını da Hasan’a bağışlayarak onların yürütece dönüşmesine yardım ediyorlar. Hasan’ın hikayesinin anlatıldığı belgeselde hayallerini, hayvanlara ve çocuklara olan sevgisini, kendi tasarımlarını ve bitmek bilmeyen çabasını izleyeceğiz.
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