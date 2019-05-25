‘Hayat boyu öğrenmede Avrupa’yı yakalayamadık’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Hayat boyu öğrenmede Avrupa’yı yakalayamadık’
GeriKitap Sanat ‘Hayat boyu öğrenmede Avrupa’yı yakalayamadık’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Önder ÖNDEŞ
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hayat boyu öğrenmede Avrupa’yı yakalayamadık’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Hayat boyu öğrenmede Avrupa’yı yakalayamadık’

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ve partner ülkelerde 25-64 yaş arası hayat boyu öğrenme verilerini yayımladı.

Türkiye, yüzde 6.2 ile 35 ülke arasında 25’inci sırada yer aldı. Hayat boyu öğrenme, Avrupa Birliği’nin 2020 eğitim hedefleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Eurostat’ın 2018 verilerine göre AB’de her 10 kişiden biri bu faaliyetlerden faydalanıyor. En yüksek orana sahip ülke ise yaklaşık yüzde 32 ile İsviçre. Onu yüzde 29.2 ile İsveç ve yüzde 28.5 ile Finlandiya takip ediyor. Eurostat’ın verilerini paylaştığı 35 ülke arasında Türkiye yüzde 6.2 ile, AB’nin yüzde 11’lik ortalamasını yakalayamıyor. Türkiye bu oranla Macaristan, Polonya ile tüm balkan ülkelerini geride bırakırken, AB’nin önde gelen ekonomilerinden düşük bir performans gösteriyor.

İSKANDİNAVYA İLK 10’DA

AB üyesi olmayan İsviçre 31.6’lık oranla ilk sırada yer alırken, İsveç yüzde 29.2, Finlandiya yüzde 28.5, Danimarka yüzde 23.5 ve İzlanda ise yüzde 21.5 ile onu takip ediyor. Hayat boyu öğrenmede İskandinav ülkeleri en yüksek oranları elde ediyor. AB’nin en gelişmiş ekonomilerinden Fransa yüzde 18.6, Birleşik Krallık yüzde 14.6 ile ortalamanın üstüne çıkarken, Almanya yüzde 8.2 ile geride kalıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
‘Zaman artık Turhan’a çalışıyor’
Sıradana, gündeliğe direnmek: Doğan Hızlan
Komşuluğun felsefesi
Sorokin’in ‘Tipi’si: Gogol’ün paltosu, Bulgakov’un hayal dünyası!