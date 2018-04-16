Hayallerinin peşinden giden 9 kadının öyküsü...
BluTV’de yayınlanan 'Bu Kızın Öyküsü' adlı belgesel serisi, dokuz farklı genç kadının cesur kararlarını ve değişen hayatlarını konu alıyor. Seride, kendi potansiyelini gerçekleştirmiş, kendi yolunu çizmiş kadınların yolculuğunu anlatıyor.
Toplamda 9 bölümden oluşacak olan ve her hafta farklı bir kadının hikayesini konu alan belgeselin dördüncü bölümünde Karsu Dönmez’in hayat hikayesi anlatılıyor. Hatay’dan Hollanda’ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Karsu, 16 yaşında babasının Amsterdam’daki restoranında garsonluk yaparken piyano çalmaya başlıyor. Karsu, aktif bir toplum gönüllüsü: Amsterdam’da merkez tren istasyonunda Ortadoğu ve Afrika’dan gelen mültecilere yardım ediyor; Atina’da, mültecilerle çalışan Happy Caravan adlı örgütün de elçisi. Hollanda'daki Türklerin entegrasyonunda semboller arasında gösterilen bu genç kadın, azmin, tutkunun ve başarının ta kendisi.
Serinin yayınlanan ilk 4 bölümüne www.blutv.com.tr/diziler/yerli/bu-kizin-oykusu adresinden ulaşılabilir.
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