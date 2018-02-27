Hayallere giden yol için 'renkli' bir başucu kitabı

En son 2017 yılında Panik Yok, Ben Kanserim ile kitapseverlerin karşısına çıkan Özge Günaydın, yeni kitabı Renkli Fikir Kumbaram’da ise yaşama dair topladığı notlarını bir derlemeyle okuyuculara sunuyor. Aynı zamanda NEYAD yönetim kurulu üyesi de olan yazar, 2012 yılından itibaren yazdığı tüm makalelerin toplandığı kitabının gelirini, kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak adına NEYAD’a (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) bağışlayacak. Renkli Fikir Kumbaram ilk defa Karadeniz 4. Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde görücüye çıktı. Kitabın Basımı ve dağıtımı Yediveren Yayınları tarafından yapılıyor.