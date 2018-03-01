Hat sanatı Londra’da sergileniyor

Albaraka Türk ve Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Londra’da açılan sergi büyük ilgi gördü. Sergide konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, “Bu serginin temel amacı Türk ve İslam eserlerini dünyaya anlatmak. Hat sanatı ise odak noktamız. Hatla yolları kesişen bütün sanat dallarını destekleyecek şekilde faaliyet gösteriyoruz. Koleksiyonumuz şu an yaşayan sanatçıların eserlerinden oluşuyor ve Albaraka Hat Yarışması yoluyla elde ediliyor.

Şu an her yerde sergi açarak bu eserleri tanıtıyoruz, ama maalesef ki Türkiye’de bir hat müzesi yok. Çok yakında Türkiye’nin ilk hat müzesini açacağız” dedi.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Uğur Derman ise “Hat, başlı başına bir güzellik olmakla beraber, bu güzelliğin çıplak kalmadan giydirilmesi ise tezhip sanatının gerçekleştirilmesiyle olur. Bu sergide ziyaretçiler hat sanatının, tezhibin ve ebru sanatının inceliklerini bulacaklar” dedi.