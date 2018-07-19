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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Şebnem Turhan sturhan@hurriyet.com.tr
19.07.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Harry Hole’ü kim öldürebilir?

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Harry Hole’ü kim öldürebilir?
Jo Nesbo

Jo Nesbo’nun belalısı, biz okurların ise biricik kahramanı Harry Hole, Doğan Kitap’tan yayımlanan ‘Polis’ ile yine bizimle... Başta Jo Nesbo duygularımızla oynuyor. Her sayfada “Ya öyleyse...” gerilimi sizi yiyip bitiriyor. Ama her zamanki Harry Hole keyfini alacağınızın da garantisi var...

Nihayet Jo Nesbo serisinde düzeni yakaladık ve ‘Polis’ (tam da diğer ülkelerde olduğu gibi) Türkiye’de de okurla buluştu. Sanmayın onlarla aynı yılda okuyoruz, maalesef yine beş yıl sonra olsa da nihayet yazım sırasına göre okuyabiliyoruz. Jo Nesbo’nun belalısı, biz okurların ise biricik kahramanı Harry Hole, Doğan Kitap’tan yayımlanan ‘Polis’ ile yine bizimle. Planda değişiklik olmazsa geçen yıl dünyada yayımlanan ‘The Thirst’ (Susuzluk) Harry Hole serisinin, sanırız son kitabı olacak. Ama şanslısınız; henüz ‘Polis’e başlamadıysanız, okunacak iki Harry Hole macerası daha var. Dünya çapında 36 milyon Harry Hole kitabı satan Jo Nesbo, seriyi bitirmek istese de ününü de ona borçlu olduğunu unutmamalı. Kahramanlar hiç ölmesin isterim. Tutkulu bir polisiye okuru olarak da kahramana bağlanırım ve yazarın hep aynı seriyi yazmasını isterim. Bu konuda polisiye yazarı arkadaşlarımı bile sıkıştırmışlığım var. Nitekim o da okurların öldüğünü sandığı kahramanı geri getirerek bir efsane olmayı başardı. Ama biliyoruz ki kitabın sonunda yazar ölüyormuş gibi gösterse de o kahraman ‘kazandırıyorsa’ mutlaka geri dönecektir. İtiraf edelim hepimiz Agatha Christie’nin, biricik Belçikalımız Hercule Poirot’ya ‘Curtain’ (Ve Perde İndi) kitabında yaptıklarından sonra bir süre yastığımıza gömülüp ağladık. İşte Harry’ye karşı da aynı yoğun duygular içindeyim. Jo Nesbo hep yazsın, Harry hep kahramanımız olsun.
Neyse, serinin dokuzuncu kitabı ‘Hayalet’in sonu çok karanlıktı. Okumayanlar için ipucu vermek istemiyorum o yüzden karanlıkla yetinin. Ardından kavuştuğumuz ‘Polis’ gözünüzü korkutmasın, roman 630 sayfa olsa da sıkı bir okumayla, hele ki plajda üç günde bitirirsiniz. Başta Jo Nesbo kesinlikle duygularımızla oynuyor. Her sayfayı çevirirken “Ya öyleyse...” gerilimi sizi yiyip bitiriyor. Ama her zamanki Harry Hole keyfini alacağınızın garantisi var.

POLİS YOĞUNLUĞU
Kitapta eski polis davalarını canlandıran yeni bir polis katili var. Bu yeni katilin yanı sıra Harry Hole’ün daha önceki belalıları Mikael Bellman ile kadim dostu Truls Berntsen de sahnede. Serinin önceki kitaplarında Harry Hole ile bu iki polis karşı karşıya gelmişti. ‘Polis’in her sayfasında tam da adı gibi polisler var. Bazı kayıplara da hazır olun diyorum, okurken sayfalara düşmüş gözyaşlarımla karşılaşabilirsiniz...
‘Polis’i, Stephen King’den aşina olduğumuz Mehmet Gürsel İngilizceden çevirmiş. Yanlış değilse ilk Jo Nesbo çevirisi, tadı da muhteşem olmuş ama... Bizde çok ismi geçmese de uluslararası tüm kitap eleştirilerinde karşımıza kitabı Norveççeden çeviren Don Bartlett çıkıyor. Ve Jo Nesbo kadar Bartlett’a da büyük övgüler düzülmüş.

YÜZLEŞMELER
Harry bu kez hep Oslo’da. Hatta ilk karşılaşmamızda hiç ona uygun olmayan bir mekânda ve insanlar arasında. Ama Rakel ile beraber, hatta alkolizmini bile kontrol altına almış görünüyor. Ama yine de başı beladan kurtulmuyor.
Harry Hole’ün iç çekişmeleri de cinsel duygularıyla en travmatik şekilde yüzleşmesi de ‘Polis’te mevcut. Ayrıca her cinayet asıl hikâyeyi ezmeksizin ürkütücü ve tüyler ürpertici şekilde gerçekleşiyor. Kahramanlar, katiller, kurbanlar ve kötüler hikâyeyi sürüklerken kesişmeleri de akıl uçurucu şekilde gerçekleşiyor. Keşke diyorum ‘The Thirst’ bir an önce yayımlansa da ağzımda hâlâ tadı varken Harry Hole’e iyice doyabilsem...

POLİS Harry Hole’ü kim öldürebilir
Jo Nesbo
Çeviren: Mehmet Gürsel
Doğan Kitap, 2018
632 sayfa, 42 TL.

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