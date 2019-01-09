Harry Hole ‘Kızılgergedan’ların peşinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerHarry Hole ‘Kızılgergedan’ların peşinde
GeriKitap Sanat Harry Hole ‘Kızılgergedan’ların peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
ERHAN TEKTEN
09.01.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Harry Hole ‘Kızılgergedan’ların peşinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Harry Hole ‘Kızılgergedan’ların peşinde

Karanlık İskandinav polisiye dalgasına heyecan verici bir katkı sunan Jo Nesbo, ‘Kızılgerdan’da 2. Dünya Savaşı’nda Nazi sempatizanı bir grup Norveçli askerin, milenyumda son bulacak ortak kaderlerindeki gizemi çözüyor.

Norveç Ekonomi Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme okuyan Jo Nesbo, Norveçli rock grubu Di Derre’nin solisti, söz yazarı olmasının yanında, mali analist, borsacı ve gazetecidir. Ama ona dünya çapında ün kazandıran ne müzik ne de ‘para’; Nesbo’yu ünlü yapan, polisiye serisindeki ‘Harry Hole’ karakteridir. Seri beşinci kitap ‘Şeytan Yıldızı’ndan çevrilmeye başladığı için biz Türkiye’de Harry Hole’un hikâyesini, çok önemli gelişim sürecini atlayarak okumaya başlamıştık. Oslo Emniyet Teşkilatı’nın parlak dedektifi Hole ile kendini içkiye vermiş, polislikten atılmakla karşı karşıyayken tanışmış ve çok sevmiştik. Doğan Kitap, Harry Hole maceralarının ilk kitabı ‘Yarasa’yı 2016’nın Ekim ayında yayımlamış, bu yıl serinin onuncu kitabı ‘Polis’ gelmişti. Ve nihayet serinin üçüncü kitabı ‘Kızılgerdan’ ile birlikte ilk 10’u tamamlamış olduk. Bu arada söylemeden geçmeyelim; hırçın, uzun boylu, sivri çeneli, mavi gözlü ve teşkilatla hiçbir zaman yıldızı barışmayan Hole’un maceraları, 51 dile çevrilmiş ve kitaplar 40 milyon satış rakamına ulaşmış durumda.

‘Kızılgerdan’a milenyum kutlamaları ve Bill Clinton’ın Norveç’e yaptığı ziyaret için alınan güvenlik önlemleriyle başlıyoruz. O sırada Harry Hole, ABD Başkanı’nın konvoyunun geçeceği güzergâh üzerinde, Ellen’le birlikte konvoyun geçişini bekliyordur. Harry hayatında ilk defa, kızılgergedan görür, otoyol gişelerinden birinin çatısında. Ellen’in kış aylarında o bölgede ender görülen bu kuşla ilgili söylediklerini şaşkınlıkla dinler; “Yüzde 90’ı güneye göç eder. Sadece birkaçı tabiri caizse burada kalma cesaretini gösterir. Mesele şu ki kış yumuşak geçerse kalanlar diğerleri dönmeden yuva yapılacak en iyi yerleri seçebilirler. Risk almak ya da almamak”. Hole, konvoyun geçişine yakın, Norveç Gizli Servisi’nden bir keskin nişancıyı yanlışlıkla vurduğunda ise kuş ürkerek havalanır. Nesbo biz okuyucularını bir anda 1942 yılına ışınlar. 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının kuşatmasındaki buz tutmuş Leningrad eteklerine. Gönüllü olarak Almanya’nın yanında savaşa katılan bir grup Norveçli Nazi sempatizanı askerin siperinde buluruz kendimizi.

Nesbo, Bolşevizm’e karşı vatansever bir mücadele verdiklerini sanan bu adamların faşist bakış açısını irdelerken, biz bu askerlerin günümüzdeki olaylarla bağlantısını çözmeye çalışırız. Askerlerle, milenyumda Norveç’te gerçekleşen olaylar bir şekilde bağlantılıdır. Hole zor bulunan, özel bir keskin nişancı tüfeğinin ülkeye gizlice sokulduğunu öğrenmiştir. Tam da o günlerde 2. Dünya Savaşı’nda cephede bulunmuş alkolik yaşlı bir Nazi sempatizanı, neonazi barının yakınlarında boğazı kesilmiş halde bulunur. Norveç’teki neonazi grupların izlendiği bir birimde kızağa çekilen Hole, hem bu silahın peşine düşer hem de yaşlı adamın katilinin.

Kitabın iki farklı tarihte geçen parçalı anlatımıyla birlikte yazar, Norveç’in 2. Dünya Savaşı’nda Hitler sempatizanı 15 bin gönüllü askeri üzerinden tarihle yüzleştirirken, Rusya’nın o soğuğunda kalan ‘kızılgerdanlar’ın sonuçta risk almalarının hiçbir anlamının olmadığını gözler önüne serer. Harry Hole hayranlarının yakından tanıdığı ve sonraki kitaplarda önemli bir rolü olan Müfettiş Tom Waaler gibi bir karakterin arka planını ve Hole’un hayatının aşkı Rakel’le ilk karşılaşmalarını keşfedeceğiz ‘Kızılgerdan’la. Harry’nin ortağı Ellen’in neden öldürüldüğünü de bu kitapla öğrenmiş olacağız. İlk 10 tamamlandığına göre, gönül rahatlığıyla ‘Harry Hole’ serisinin 11. kitabı ‘The Thirst’ü beklemeye başlayabiliriz.

Harry Hole ‘Kızılgergedan’ların peşinde

KIZILGERGEDAN
Jo Nesbo
Çeviren: Can Yapalak
Doğan Kitap, 2018
580 sayfa, 40 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz