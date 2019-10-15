Harbiye Açıkhava'da 'Yıldızlar Geçidi'
Yaz boyunca muhteşem konserlere ev sahipliği yapan Harbiye Açıkhava sahnesi, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilecek müzik şöleni ile sonbaharda da müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor.
16 Ekim Çarşamba günü Teoman ile başlayacak konserler serisi 17 Ekim Perşembe genç piyanist Evgeny Grinko ile devam edecek. 18-20 Ekim’de Selda Bağcan Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Tarihler 22 Ekim’i gösterdiğinde Selami Şahin & Linet ikilisi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. 23 Ekim Çarşamba Göksel, dinleyicilerine müzik ziyafeti verecek. 21/24 Ekim tarihlerinde ise Yıldız Tilbe sevenleriyle buluşacak.
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