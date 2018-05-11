Halepli süper kahraman Tarek!
Süper güçlerini kaybetmiş gibi görünen 6 yaşındaki Halepli bir süper kahraman Tarek’in hikayesini anlatan kısa animasyon film, Anadolu Kültür’ün ‘Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Kitaplar ve Oyunlar’ projesi kapsamında kitaplaştırıldı. ‘Hadia’ adlı filmin grafiklerine ve hikâyesine sadık kalınarak hazırlanan çocuk kitabı, Arapça-Türkçe çift dilli olarak basıldı.
Tarek, 6 yaşında Halepli bir süper kahramandır. En azından eskiden öyleydi... Şimdi yeni evinde, gizli görevini yerine getirmek üzereyken süper güçlerini kaybetmiş gibi görünüyor. Acaba annesine sürpriz bir hediye hazırlarken Tarek’e kim eşlik edecek?
‘Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Kitaplar ve Oyunlar’ projesi kapsamında, yönetmenliğini Sinem Sakaoğlu’nun yaptığı kısa animasyon film ‘Hadia’, 6 yaşındaki Tarek’in eskiden yaşadığı şehir olan Halep’le bağlarını yeniden kurmasının, bir yandan da bugün yaşadığı yerde yeni bir arkadaş edinirken, içinde taşıdığı hediyeyi keşfetmesinin hikayesi.
Film prömiyerini uluslararası düzeyde en saygın çocuk ve animasyon film festivalleri arasında yer alan Chicago International Children’s Film Festival (Chicago Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali) kapsamında gerçekleştirdi ve Liv Ullmann Barış Ödülü ile En İyi Kısa Animasyon İkinciliği ödüllerine layık görüldü.
Ayrıca ReAnimania International Animation Film Festival of Yerevan (ReAnimania Erivan Uluslararası Animasyon Film Festivali) ve 9. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali gibi festivallerde de yer aldı.
Filmin yakaladığı başarı ve izleyicilerde özellikle çocuklarda aldığı olumlu tepkiden güç alarak, hikâyeyi farklı mecralarda yaygınlaştırmak üzere yine Anadolu Kültür’ün inisiyatifiyle Tarek’in bu heyecan verici macerası kitaplaştırıldı. Filmin grafiklerine ve hikâyesine sadık kalınarak, Arapça-Türkçe çift dilli bir çocuk kitabı tasarlandı.
Kitap basılı olarak sivil toplum kurumları ve toplum merkezleri ile paylaşılacak. Kitabın sesli dijital versiyonuna sihirlihikayeler.net üzerinden ulaşmak ve indirilebilir pdf dosyasına erişmek mümkün. Animasyon film ise, 4 farklı versiyonuyla, aynı web sitesi üzerinden izlenebiliyor.
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