Halepli süper kahraman Tarek!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kitap Sanat
11.05.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Halepli süper kahraman Tarek!

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Halepli süper kahraman Tarek!

Süper güçlerini kaybetmiş gibi görünen 6 yaşındaki Halepli bir süper kahraman Tarek’in hikayesini anlatan kısa animasyon film, Anadolu Kültür’ün ‘Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Kitaplar ve Oyunlar’ projesi kapsamında kitaplaştırıldı. ‘Hadia’ adlı filmin grafiklerine ve hikâyesine sadık kalınarak hazırlanan çocuk kitabı, Arapça-Türkçe çift dilli olarak basıldı.

Tarek, 6 yaşında Halepli bir süper kahramandır. En azından eskiden öyleydi... Şimdi yeni evinde, gizli görevini yerine getirmek üzereyken süper güçlerini kaybetmiş gibi görünüyor. Acaba annesine sürpriz bir hediye hazırlarken Tarek’e kim eşlik edecek?
‘Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Kitaplar ve Oyunlar’ projesi kapsamında, yönetmenliğini Sinem Sakaoğlu’nun yaptığı kısa animasyon film ‘Hadia’, 6 yaşındaki Tarek’in eskiden yaşadığı şehir olan Halep’le bağlarını yeniden kurmasının, bir yandan da bugün yaşadığı yerde yeni bir arkadaş edinirken, içinde taşıdığı hediyeyi keşfetmesinin hikayesi.
Film prömiyerini uluslararası düzeyde en saygın çocuk ve animasyon film festivalleri arasında yer alan Chicago International Children’s Film Festival (Chicago Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali) kapsamında gerçekleştirdi ve Liv Ullmann Barış Ödülü ile En İyi Kısa Animasyon İkinciliği ödüllerine layık görüldü.
Ayrıca ReAnimania International Animation Film Festival of Yerevan (ReAnimania Erivan Uluslararası Animasyon Film Festivali) ve 9. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali gibi festivallerde de yer aldı.
Filmin yakaladığı başarı ve izleyicilerde özellikle çocuklarda aldığı olumlu tepkiden güç alarak, hikâyeyi farklı mecralarda yaygınlaştırmak üzere yine Anadolu Kültür’ün inisiyatifiyle Tarek’in bu heyecan verici macerası kitaplaştırıldı. Filmin grafiklerine ve hikâyesine sadık kalınarak, Arapça-Türkçe çift dilli bir çocuk kitabı tasarlandı.
Kitap basılı olarak sivil toplum kurumları ve toplum merkezleri ile paylaşılacak. Kitabın sesli dijital versiyonuna sihirlihikayeler.net üzerinden ulaşmak ve indirilebilir pdf dosyasına erişmek mümkün. Animasyon film ise, 4 farklı versiyonuyla, aynı web sitesi üzerinden izlenebiliyor.

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