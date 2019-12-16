Hale Akınlı son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hale Akınlı hayatını kaybetti. Cenaze töreni, Akınlı’nın ailesi ve dostları, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, sanatçılar Aliye Uzunatağan, Ayşegül İşsever, Eraslan Sağlam, Nergis Çorakçı, Semah Tuğsel, Uğurtan Atakan, Orhan Hızlı, Suphi Tekniker, Aslan Altın, Engin Uludağ, Güzin Özyağcılar, Betül Arım, Ersin Sanver, Bora Seçkin, Bennu

Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Aslı Seçkin, Caner Çandarlı, Gürol Güngör, Hüseyin Köroğlu, Şevket Avşar, Yalçın Avşar, Bensu Orhunöz, Şenay Gürler, Goncagül Sunar’ın yanı sıra Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

1941'de Ankara’da dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan 'Tırpan', Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan 'Sular Aydınlanıyordu', bir Aziz Nesin uyarlaması 'Hadi Öldürsene Canikom'un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı.