Hacizli manastıra anıt kalkanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay’da 1900’lü yılların başında yapılan Latin Katolik Kilisesi’ne bağlı ve Meryem Ana’nın göğe yükselişine adanmış kutsal bir inanç merkezi özelliği taşıyan Kızlar Manastırı’nı yıkımdan kurtarmak için düğmeye bastı.
Bakanlık, mülkiyeti İskenderun Belediyesi’nde olan ve tapusunda 53 bin TL’lik ihtiyati haciz şerhi bulunan manastırın anıt olarak tescil edilmesi için gerekli yasal süreci başlattı. Bu doğrultuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belen Belediye Başkanlığı, İskenderun Belediye Başkanlığı ve Belen Kaymakamlığı’na “hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması” talimatı verildi.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in soru önergesine cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Yasal süresi tamamlanınca Kızlar Sarayı adlı yapının Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda anıt olarak tescil edilmesi beklenmektedir” dedi.
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