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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Güneştekin Madrid’de

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Güneştekin Madrid’de

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in farklı dönemlerde ürettiği işleri bir araya getirdiği ‘Işık Üstüne Işık’ sergisi İspanya’nın başkenti Madrid’de açılıyor.

AHMET Güneştekin’in çok yönlü pratiğini sunmayı amaçlayan ‘Işık Üstüne Işık’ sergisi 10 Ocak’ta Madrid Marlborough Sanat Galerisi’nde kapılarını açıyor. Sergi sanatçının grotesk seramiklerini, üç boyutlu bulmacaları anımsatan metal konstrüksiyonlarla çalıştığı heykellerini, op art işlerini ve geleneksel el sanatlarını modern sanatın diliyle bir araya getirdiği ‘kırkyama’larını içeriyor. Daha önce Whitechapel Art Gallery, Tate Britain, Hamburguer Bahnhof, Guggenheim Bilbao’da sergi düzenleyen Enrique Juncosa’nın küratörlüğünü üstlendiği Güneştekin sergisi 16 Şubat’a kadar devam edecek.

GELENEKSEL ÖGELERLE FARK YARATIYOR

Güneştekin Madrid’de

İrlanda Modern Sanat Müzesi ile İspanya Çağdaş ve Modern Sanat Müzesi’nin direktörlüklerini yapan, Miquel Barcelo, Malcolm Morley, Willem de Kooning, Michael Craig-Martin, Eva Lootz, Panamarenko ve Barry Flanagan gibi uluslararası sanatçılarla çalışan Juncosa, büyük İspanyol ressam Joan Miró’nun da yeğeni. Juncosa’ya göre Güneştekin’in çalışmaları, “Biçimsel ve kromatik olarak zengin, soyutlama ve süslemenin daha yüksek bir gerçekliğe işaret eden metaforlar haline geldiği İslam sanatı geleneğinin açık bir dışavurumu. Metalik ve plastik küresel hacimleri birleştirdiği işlerindeki kara güneş ise, Tanrısallığın doğrudan deneyimini ifade eden bir Sufi kavramı olan siyah ışık ile ilişkili. Sanatçının çalışmalarında hem biçimsel olaylara hem de pek çok kavramsal soruna göndermelerin olması, çalışmalarındaki farklı öğelerle yaratılan oyunları keşfetmek veya özümsemek amacıyla onları gözlemlemek için zaman ayrılması gerektiği fikrini verir. Bunu yapmak için gereken çaba, ruhsal deneyim ve bu deneyimle ilgili süreçleri ve zorlukları kavramak amacıyla kullanılan başka bir metafordur.”

Juncosa, Güneştekin’in geleneksel öğeleri kullanma biçimiyle çağdaş sanatta fark yarattığını, bu yüzden de global sanat dünyasında ilgi uyandırabilen sanatçılar arasında yer aldığını belirtiyor.

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