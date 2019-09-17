Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna
İlki geçen sene verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü bu sene üç tiyatro ekibi paylaştı. Tiyatro D22’nin ‘Julius Caesar’, Bam İstanbul’un ’Izdırap Korosu’ ve Tiyatro BeReZe’nin ’AN-SIZI-N’ adlı oyunları bu seneki teşvik ödülünün sahibi oldu.
2018’in son gününde kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu sene üç ayrı bağımsız tiyatro topluluğunun yeni oyun projelerine gitti. Üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da sanatçılara sunulan ödülün İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlığındaki seçici kurulda oyuncu Mert Fırat, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem görev aldı. Kurul bu yıl, üretimleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunduğunu düşündüğü sekiz topluluğa proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe 2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul, Tiyatro D22’nin ‘Julius Caesar’, Bam İstanbul’un ‘Izdırap Korosu’ ve Tiyatro BeReZe’nin ‘AN-SIZI-N’ isimli projelerini destekleme kararı aldı.
100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2020 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu üç topluluk arasında, toplulukların sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2018 yılı sahipleri Altkat Sanat Tiyatrosu 12 Ekim’de ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ oyununun, Altıdan Sonra Tiyatro/Kumbaracı50 ise 6 Kasım’da ‘Babaannemin Masalı’nın prömiyerini yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle