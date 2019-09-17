Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna
GeriKitap Sanat Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
17.09.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna
Seçici Kurul: Mert Fırat, Tilbe Saran, Seçkin Selvi, Leman Yılmaz, Selçuk Yöntem, Görgün Taner (soldan sağa).

İlki geçen sene verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü bu sene üç tiyatro ekibi paylaştı. Tiyatro D22’nin ‘Julius Caesar’, Bam İstanbul’un ’Izdırap Korosu’ ve Tiyatro BeReZe’nin ’AN-SIZI-N’ adlı oyunları bu seneki teşvik ödülünün sahibi oldu.

2018’in son gününde kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu sene üç ayrı bağımsız tiyatro topluluğunun yeni oyun projelerine gitti. Üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da sanatçılara sunulan ödülün İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlığındaki seçici kurulda oyuncu Mert Fırat, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem görev aldı. Kurul bu yıl, üretimleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunduğunu düşündüğü sekiz topluluğa proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe 2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul, Tiyatro D22’nin ‘Julius Caesar’, Bam İstanbul’un ‘Izdırap Korosu’ ve Tiyatro BeReZe’nin ‘AN-SIZI-N’ isimli projelerini destekleme kararı aldı.
100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2020 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu üç topluluk arasında, toplulukların sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2018 yılı sahipleri Altkat Sanat Tiyatrosu 12 Ekim’de ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ oyununun, Altıdan Sonra Tiyatro/Kumbaracı50 ise 6 Kasım’da ‘Babaannemin Masalı’nın prömiyerini yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna
Süreyya Operası’nda Beethoven yılı
Altın Portakal’dan Güneri ve Mekin'e onur
Denizbank Çocuk Operası'ndan yeni eser: Papagenolar