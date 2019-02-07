Grup Abdal'dan yeni albüm
Grup Abdal, ilk iki albümü “Ervah-ı Ezelde" ve “Ozanca”nın ardından, bu defa da “Revan" adını verdiği üçüncü albümüyle dinleyicileriyle buluşuyor.
Halk müziğinde geliştirdiği yeni müzikal anlayış tını ve tarzla giderek daha geniş bir dinleyici kitlesi ile buluşan Grup Abdal, yeni albümü Revanda da, önceki iki albümünde olduğu gibi Anadolu coğrafyasının tüm yörelerinden geleneksel ezgilere yer veriyor. Sözleri Feqiye Teyran, müziği Aram Tigran'a ait Ay Dilbere adlı eser ile yine önceki albümlerinde olduğu gibi bir Kürtçe esere de yer veriyor.
Bu albümde önceki albümlerden farklı olarak, grubun kendine ait “Sor Bilir" adlı beste yer alıyor ki, bundan sonraki müzikal yürüyüşünde kendi üretimlerine de yer vereceklerini müjdeliyor. Ayrıca albümde, “Mahsus Mahal" adlı türküde, sanatçı Ahmet Aslan da misafir olarak katkıda bulunuyor.
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