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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Grafik tasarımının öncülerindendi

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TÜRKİYE’de grafik tasarımın öncü isimlerinden Prof. Yurdaer Altıntaş, dün tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde 84 yaşında hayata veda etti.

TÜRKİYE’de grafik tasarımın öncü isimlerinden Prof. Yurdaer Altıntaş, dün tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde 84 yaşında hayata veda etti. Altıntaş’ın cenazesi, bügün saat 14.30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapılacak tören sonrası Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
1935’te Kars’ta doğan Yurdaer Altıntaş, 1957 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Atölyesinden mezun oldu. 1964 yılında açtığı grafik tasarımı sergisiyle Türkiye’de bu alanda bir ilki gerçekleştiren Altıntaş, 1968’de Grafik Sanatçıları Derneği’nin kurulmasına öncülük etti, uzun yıllar başkanlığını yaptı. 1995’te profesör olan Altıntaş, 2004’te Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi tarafından Icograda Başarı Ödülü’ne, 2011 yılında ise TÜYAP 21. Sanat Fuarı’nda Sanatçı Onur Ödülü’ne değer görülmüştü.
İKSV tarafından düzenlenen birçok İstanbul festivallerin afişine imza atan, aralarında Hürriyet Gösteri’nin de olduğu birçok sanat dergisinin kapak tasarımını yapan Altıntaş’ın 60 yılı aşan verimli meslek yaşamını kapsamlı bir biçimde özetleyen ‘Yurdaer’i Anlatmak: Yurdaer Altıntaş’ın Yapıtlarına Kesintisiz Bir Bakış’ başlıklı kitap ise kısa süre önce Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkmıştı.

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