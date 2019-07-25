Grafik tasarımının öncülerindendi
TÜRKİYE’de grafik tasarımın öncü isimlerinden Prof. Yurdaer Altıntaş, dün tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde 84 yaşında hayata veda etti.
TÜRKİYE’de grafik tasarımın öncü isimlerinden Prof. Yurdaer Altıntaş, dün tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde 84 yaşında hayata veda etti. Altıntaş’ın cenazesi, bügün saat 14.30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapılacak tören sonrası Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
1935’te Kars’ta doğan Yurdaer Altıntaş, 1957 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Atölyesinden mezun oldu. 1964 yılında açtığı grafik tasarımı sergisiyle Türkiye’de bu alanda bir ilki gerçekleştiren Altıntaş, 1968’de Grafik Sanatçıları Derneği’nin kurulmasına öncülük etti, uzun yıllar başkanlığını yaptı. 1995’te profesör olan Altıntaş, 2004’te Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi tarafından Icograda Başarı Ödülü’ne, 2011 yılında ise TÜYAP 21. Sanat Fuarı’nda Sanatçı Onur Ödülü’ne değer görülmüştü.
İKSV tarafından düzenlenen birçok İstanbul festivallerin afişine imza atan, aralarında Hürriyet Gösteri’nin de olduğu birçok sanat dergisinin kapak tasarımını yapan Altıntaş’ın 60 yılı aşan verimli meslek yaşamını kapsamlı bir biçimde özetleyen ‘Yurdaer’i Anlatmak: Yurdaer Altıntaş’ın Yapıtlarına Kesintisiz Bir Bakış’ başlıklı kitap ise kısa süre önce Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkmıştı.
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