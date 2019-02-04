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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
04.02.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

‘Goya’nın ‘Şampiyonlar’ı

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‘Goya’nın ‘Şampiyonlar’ı

İspanya Sinema Akademisi tarafından verilen Goya ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 33'üncüsü yapılan Goya ödül töreni Sevilla kentinde düzenlendi. İspanya'da 3.2 milyon kişinin izlediği, zihinsel engellilerden oluşan bir basketbol takımının mücadelesini konu eden ‘Şampiyonlar’ en büyük ödül olan ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü. İspanyol sinemasının ünlü isimlerinin katıldığı gecede, yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in ‘Krallık’ (El Reino) adlı filmi ise 7 dalda ödül kazandı. Gecede en çok tartışılan konulardan biri ise Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın aşırı sağ görüşlü Vox partisini eleştiren sözleri oldu.

33. Goya ödülleri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film: Şampiyonlar/ Campiones
En İyi Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen (Krallık/El Reino)
En İyi Kadın Oyuncu: Susi Sanchez (La enfermedad del domingo)
En İyi Erkek Oyuncu: Antonio de la Torre (El Reino)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Luis Zahera (El Reino)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Carolina Yuste (Carmen y Lola)
Gelecek Vadeden En İyi Erkek Oyuncu: Jesus Vidal (Championes)
Gelecek Vadeden En İyi Kadın Oyuncu: Eva Llorach (Quien te cantara)
En İyi Orijinal Senaryo: Isabel Pena ve Rodrigo Sorogoyen (El Reino)
En İyi Uyarlama Senaryo: Alvaro Brechner (La noche de 12 anos)
En İyi Avrupa Filmi: Cold War (Pawel Pawlikowsky-Polonya)
En İyi Latin Amerika Filmi: Roma (Alfonso Cuaron-Meksika)
En iyi Orijinal Müzik: Olivier Arson (El Reino)
En İyi Montaj: Alberto del Campo (El Reino)
En İyi Ses: (El Reino)
En İyi Sanat Yönetmeni: Juan Pedro de Gaspar (La Sombra de la Ley)
Goya Onur Ödülü: Narciso İbanez Serrador

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