'Gösteri' 40. yılında yenilendi

Sanat ve edebiyatın dergisi Hürriyet Gösteri, tasarımı ve içeriğiyle yepyeni bir çehreye kavuştu. 40 yıldır sanatın her alanına; usta kalemlerin yazıları, gündem yaratan konuları ve eleştirileriyle yön veren Gösteri, basının en önemli değerlerinden biri olarak modern bir yorum kazandı. Yayımlandığı süre ve içeriği, sanatı yorumlaması açısından benzersizliğini koruyan Hürriyet Gösteri, yenilenen ilk sayısında; Arife Kalender’in Bir Uzun Gökyüzü kitabının söyleşisi, Ülkü Tamer’in ‘Bruegel’ şiirinin aldığı ilham üzerine eserlerin izinden giden bir eleştiri yazısı,

Mehmet Emin Uludağ’ın şiirin dayanağına dair tarihsel bir yolculuğa çıkaran makalesi, Sevgi Soysal’ın ‘Tekliğin Türküsü’ adlı şiirsel öyküsünün incelemesi, Mehmet Yalçın’ın Sinan Oruçoğlu’nun ‘Yerin Çektiği’ eserinin eleştirisi, Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız adlı kitabına derinlemesine bir yolculuk gibi edebiyat çalışmaları konu alıyor.

İlham Kaynağı Doğan Hızlan

Hürriyet Gösteri, günün değişen yayıncılık anlayışına göre kavramsal bir tasarım yeniliği yaptı. Süreli yayınlarla içerik takibi yapan okurların ilgisini ve beğenisini kazanacak görsel-tipografik dil oluşturan dergi, yazı içeriğini destekleyen illüstratif ögelere de sayfalarını açtı. Kurulduğu günden bu yana Türk basınının duayen isimlerinden Doğan Hızlan’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü, Hami Çağdaş’ın Yazı İşleri Müdürü olduğu derginin yeni logosu da Hızlan’dan bir iz taşıyor. Hızlan’ın karakteristik eşyası papyon, derginin logosuna taşındı ve 'Ö' harfi' papyon ikonuyla desteklendi.

Süreli Bütünlük Taşıyacak

Hürriyet Gösteri, gelecek aylarda; kapak görselleri-kapak konusu kapsamında 'kavramsal, illüstrasyonlar' olarak ilerleyecek ve bütünlük sağlanarak dergi koleksiyoncularına sürekli bir bütünlük sağlanacak. Değişik kuşaklardan yazarların yazılarıyla kültür ve sanat hazinesini zenginleştirdiği dergi, zengin konu yelpazesiyle üç ayda bir yayınlanarak okuyucuyla buluşacak.