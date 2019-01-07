Google'dan Zeid sürprizi
Google, Fahrelnissa Zeid’in 118. yaş gününü özel bir doodle ile kutladı.
Ünlü Türk ressam Fahrelnisa Zeyd’in 118. yaş gününe özel hediye Google’dan geldi. Coşkulu ve etkili kompozisyonları ile tanınan Zeid’in kendine özgü resim dili bugün Google'da yer alıyor... Fahrelnisa Zeyd, 1901’de İstanbul’da doğdu. Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa’nın kızı, II. Abdülhamit devri sadrazamlarından Cevat Paşa’nın yeğeni ve Halikarnas Balıkçısı’nın kızkardeşi olan Fahrünnisa Zeyd, soyadını Kral 1. Faysal’ın kardeşi ve dönemin Irak büyükelçisi olan Emir Zeyd’le evlendikten sonra aldı.
14 yaşında resme başlayan sanatçı işgal yıllarında Sanay-i Nefise’nin ilk kadın öğrencileri arasında yer aldı. Modern üslupta önemli bir ressam olarak tanındığı Fransa’da adını “Fahrelnisa” imlasıyla kullandı. “Halikarnas Balıkçısı” adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ve gravür sanatçısı Aliye Berger’in kardeşi; seramik sanatçısı Füreya Koral’ın teyzesi; ressam Nejat Devrim’in, tiyatrocu Şirin Devrim’in annesidir.
Başlıca yapıtları:
Towards a Storm
Amman Türk Sefiresinin Portresi
Soyut Kompozisyon
Cehennemim, (1950, İstanbul Modern)
Aliye Berger’in Portresi
Mevleviler
Kerbela
Yılanlı Kadın
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