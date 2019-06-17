Google, Heykeltıraş İlhan Koman’ı unutmadı
Google, ünlü Heykeltıraş İlhan Koman ismini Google Doodle’a taşıdı. Türk Da Vinci’si olarak adlandırılan Koman 98. yaş gününde anıldı...
Google 1986’da Stockholm’de hayatını kaybeden sanatçının yaş günü için özel bir Doodle hazırladı. Bu Doodle, yıllar önce hayatını kaybeden sanatçıyı tanımayanlar için “İlhan Koman kimdir?” sorusunu akıllara getirdi. Sanatçı, 17 Haziran 1921’de Edirne’de doğdu. Babası doktorluk ve çiftçilikle uğraşan Fuat Bey, annesi Leman Hanım’dı. Edirne Lisesi’ni bitiren Koman, 1941’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde sanat eğitimine başladı. 1 yıl sonra hocalarının da önerisiyle heykel bölümüne geçti. Heykel üreten ilk Alman sanatçılardan olan Rudolf Belling’in öğrencisi olarak 1945’te eğitimini tamamladı. MEB’in açtığı sınavı kazandı ve Neşet Günal, Refik Eren ve Sadi Öziş’le birlikte devlet bursu ile Paris’e gitti. Sanatçı ilk sergisini 1948’de Paris’te açtı.
Koman, 1951’de Türkiye’ye döndü. 1958’e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde mecburi hizmetini tamamladı. 1952’de Anıtkabir Heykel Yarışması’nda “Şeref Holü’ne çıkan merdivenlerin sağındaki kabartma kompozisyonu” birinciliğini kazandı. Heykeleri birçoğu Stockholm’de olmak üzere sokaklarda yerini almış durumda. En beğenilen ve sevilen eserlerinde biri Stokholm’da Mimarlık Yüksek Okulu önünde bulunan “Leonardo’ya Selam” heykeli. Ayrıca en önemli eserlerinden Akdeniz Heykeli şu anda Yapı Kredi Yayınları binasında sergilenmekte.
1959’da İsveç’e yerleşen Koman 65 yaşında, Stockholm’de hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine cesedi yakıldı ve külleri yaşamının son dönemini üzerinde geçirdiği Baltık Denizi’ne atıldı.
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