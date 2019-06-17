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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Google, Heykeltıraş İlhan Koman’ı unutmadı

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Google, Heykeltıraş İlhan Koman’ı unutmadı

Google, ünlü Heykeltıraş İlhan Koman ismini Google Doodle’a taşıdı. Türk Da Vinci’si olarak adlandırılan Koman 98. yaş gününde anıldı...

Google 1986’da Stockholm’de hayatını kaybeden sanatçının yaş günü için özel bir Doodle hazırladı. Bu Doodle, yıllar önce hayatını kaybeden sanatçıyı tanımayanlar için “İlhan Koman kimdir?” sorusunu akıllara getirdi. Sanatçı, 17 Haziran 1921’de Edirne’de doğdu. Babası doktorluk ve çiftçilikle uğraşan Fuat Bey, annesi Leman Hanım’dı. Edirne Lisesi’ni bitiren Koman, 1941’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde sanat eğitimine başladı. 1 yıl sonra hocalarının da önerisiyle heykel bölümüne geçti. Heykel üreten ilk Alman sanatçılardan olan Rudolf Belling’in öğrencisi olarak 1945’te eğitimini tamamladı. MEB’in açtığı sınavı kazandı ve Neşet Günal, Refik Eren ve Sadi Öziş’le birlikte devlet bursu ile Paris’e gitti. Sanatçı ilk sergisini 1948’de Paris’te açtı.

Google, Heykeltıraş İlhan Koman’ı unutmadı

Koman, 1951’de Türkiye’ye döndü. 1958’e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde mecburi hizmetini tamamladı. 1952’de Anıtkabir Heykel Yarışması’nda “Şeref Holü’ne çıkan merdivenlerin sağındaki kabartma kompozisyonu” birinciliğini kazandı. Heykeleri birçoğu Stockholm’de olmak üzere sokaklarda yerini almış durumda. En beğenilen ve sevilen eserlerinde biri Stokholm’da Mimarlık Yüksek Okulu önünde bulunan “Leonardo’ya Selam” heykeli. Ayrıca en önemli eserlerinden Akdeniz Heykeli şu anda Yapı Kredi Yayınları binasında sergilenmekte.

Google, Heykeltıraş İlhan Koman’ı unutmadı

1959’da İsveç’e yerleşen Koman 65 yaşında, Stockholm’de hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine cesedi yakıldı ve külleri yaşamının son dönemini üzerinde geçirdiği Baltık Denizi’ne atıldı.

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