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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Gomidas 150 yaşında

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Gomidas 150 yaşında

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılıyor. 'Aydınlık Sabahın Sesi' konseri 7 Ekim’de saat 20.30’da Cemal Reşit Rey’de.

Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater işbirliğiyle düzenlenen konserde Gomidas'ın beste ve derlemelerini Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar seslendirecek. Bu isimler arasında Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Kevork Tavityan, Levon Eroyan, Lusavoriç Çocuk Korosu ve Sevana Tchakerian, Pervin Chakar, Şevval Sam, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan GOGHT müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ve Zulal Trio yer alıyor. Gomidas’ın, kültürel hafızanın korunmasına ve aktarımına ilişkin önemli bir örnek teşkil eden müzikoloji alanındaki çalışmaları ne yazık ki bugüne dek Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmalara yeterince yansımamış ve müzikseverlere tanıtılamamış durumda. Bu konser, Gomidas’ı tanıtmayı ve onun bıraktığı müzik mirasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Saat 19.30'dan itibaren fuaye alanında 'Birzamanlar Yayıncılık' tarafından hazırlanan Gomidas sergisi ve kitap tanıtımının yanı sıra Muscari Association ve Family Care Foundation iş birliğiyle Gümrü'de (Ermenistan) üretilen Gomidas seramik koleksiyonu sergilenecek.

Gomidas hakkında

Kütahya doğumlu bir din insanı olan Gomidas, Tiflis ve Berlin’de konservatuvar öğrenimi gördü, eş zamanlı olarak klasik batı müziği, kilise müziği ve halk müzikleri üzerinde çalıştı. Gomidas, 19. yüzyıl sonlarından itibaren Ermeni halk müziğinin yanı sıra Türk, Kürt ve İran halk müziklerinden derlemeler yaptı. Bu çalışmalar sayesinde, çok kısa bir süre sonra savaşlar, kırımlar ve göçlerle büyük kayıplar verecek olan Anadolu’nun ve Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinden 2000'i aşkın halk şarkısı kayıt altına alınmış veya notaya geçirilmiş oldu. Ancak 24 Nisan 1915’te tutuklanarak sürgüne gönderilen ve çalışmalarına el konulan
Gomidas, yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığını yitirdi. Bu tarihten itibaren 20 yıl boyunca müzikle ve dünyayla ilişkisini tümüyle kesen Gomidas, Paris’te bir psikiyatri kliniğinde hayata gözlerini yumdu.

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