Gomidas 150 yaşında
Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılıyor. 'Aydınlık Sabahın Sesi' konseri 7 Ekim’de saat 20.30’da Cemal Reşit Rey’de.
Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater işbirliğiyle düzenlenen konserde Gomidas'ın beste ve derlemelerini Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar seslendirecek. Bu isimler arasında Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Kevork Tavityan, Levon Eroyan, Lusavoriç Çocuk Korosu ve Sevana Tchakerian, Pervin Chakar, Şevval Sam, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan GOGHT müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ve Zulal Trio yer alıyor. Gomidas’ın, kültürel hafızanın korunmasına ve aktarımına ilişkin önemli bir örnek teşkil eden müzikoloji alanındaki çalışmaları ne yazık ki bugüne dek Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmalara yeterince yansımamış ve müzikseverlere tanıtılamamış durumda. Bu konser, Gomidas’ı tanıtmayı ve onun bıraktığı müzik mirasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Saat 19.30'dan itibaren fuaye alanında 'Birzamanlar Yayıncılık' tarafından hazırlanan Gomidas sergisi ve kitap tanıtımının yanı sıra Muscari Association ve Family Care Foundation iş birliğiyle Gümrü'de (Ermenistan) üretilen Gomidas seramik koleksiyonu sergilenecek.
Gomidas hakkında
Kütahya doğumlu bir din insanı olan Gomidas, Tiflis ve Berlin’de konservatuvar öğrenimi gördü, eş zamanlı olarak klasik batı müziği, kilise müziği ve halk müzikleri üzerinde çalıştı. Gomidas, 19. yüzyıl sonlarından itibaren Ermeni halk müziğinin yanı sıra Türk, Kürt ve İran halk müziklerinden derlemeler yaptı. Bu çalışmalar sayesinde, çok kısa bir süre sonra savaşlar, kırımlar ve göçlerle büyük kayıplar verecek olan Anadolu’nun ve Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinden 2000'i aşkın halk şarkısı kayıt altına alınmış veya notaya geçirilmiş oldu. Ancak 24 Nisan 1915’te tutuklanarak sürgüne gönderilen ve çalışmalarına el konulan
Gomidas, yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığını yitirdi. Bu tarihten itibaren 20 yıl boyunca müzikle ve dünyayla ilişkisini tümüyle kesen Gomidas, Paris’te bir psikiyatri kliniğinde hayata gözlerini yumdu.
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