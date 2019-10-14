Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları'
Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları' raflarda yerini aldı. Kitabın arka kapak yazısını yazan Uğur Dündar, kitap için "Siz de benim gibi 'Kahramanın yerinde ben olsam ne yapardım?' sorusunu defalarca sormaktan kendinizi alamayacaksınız" dedi.
Gökhan Yılmaz’ın yeni kitabı ‘Hayat Kırıkları’ Kerasus Yayınları'ndan çıktı. Yılmaz, kitabı için, "Hepimizin hayatında unutamadığı, acısını hissettiği hadiseler vardır. Bu acılar içimizde hep bir tortu bırakır. Zaman içinde zihnimizin derinliklerine hapsetsek bile bazen bir çağrışım ile acılarımız kendini hatırlatıp ben buradayım der. Hayatın öğrettiği ve birlikte yaşamak zorunda bıraktığı acılar veya tercihlerdir bu kırıklar. Zaman zaman bir sevgilinin kaybı, zaman zaman ise istenmeyen bir tercihle ruhumuzda oluşan izlerdir Hayat Kırıkları" dedi.
Kitabın arka kapak yazısını yazan Uğur Dündar kitap hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hepimizin ruhunda zamanla oluşan pek çok kırık vardır. Başlangıçta dayanılmaz gibi gelen bu kırıklar, zaman içinde bize, onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini öğretirler. Hatta bizi güçlendirirler. Aslında hayat bunu gerektirir. Kimi zaman vermek zorunda olduğumuz kararlarla, kimi zaman da bizim adımıza verilen kararların etkisiyle oluşur içimizdeki hayat kırıkları!.. Değerli dostum Gökhan Yılmaz’ın yeni romanı Hayat Kırıkları'nın akıcı kurgusu ve ilginç karakterleriyle siz değerli okurları, ilk satırlarından itibaren içine çekeceğine inanıyorum. Öyle ki, siz de benim gibi 'Kahramanın yerinde ben olsam ne yapardım?' sorusunu defalarca sormaktan kendinizi alamayacaksınız! İyi okumalar dilerim..."
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