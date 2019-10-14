Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları'
GeriKitap Sanat Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları'

Gökhan Yılmaz'ın yeni kitabı 'Hayat Kırıkları' raflarda yerini aldı. Kitabın arka kapak yazısını yazan Uğur Dündar, kitap için "Siz de benim gibi 'Kahramanın yerinde ben olsam ne yapardım?' sorusunu defalarca sormaktan kendinizi alamayacaksınız" dedi.

Gökhan Yılmaz’ın yeni kitabı ‘Hayat KırıklarıKerasus Yayınları'ndan çıktı. Yılmaz, kitabı için, "Hepimizin hayatında unutamadığı, acısını hissettiği hadiseler vardır. Bu acılar içimizde hep bir tortu bırakır. Zaman içinde zihnimizin derinliklerine hapsetsek bile bazen bir çağrışım ile acılarımız kendini hatırlatıp ben buradayım der. Hayatın öğrettiği ve birlikte yaşamak zorunda bıraktığı acılar veya tercihlerdir bu kırıklar. Zaman zaman bir sevgilinin kaybı, zaman zaman ise istenmeyen bir tercihle ruhumuzda oluşan izlerdir Hayat Kırıkları" dedi.

Kitabın arka kapak yazısını yazan Uğur Dündar kitap hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hepimizin ruhunda zamanla oluşan pek çok kırık vardır. Başlangıçta dayanılmaz gibi gelen bu kırıklar, zaman içinde bize, onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini öğretirler. Hatta bizi güçlendirirler. Aslında hayat bunu gerektirir. Kimi zaman vermek zorunda olduğumuz kararlarla, kimi zaman da bizim adımıza verilen kararların etkisiyle oluşur içimizdeki hayat kırıkları!.. Değerli dostum Gökhan Yılmaz’ın yeni romanı Hayat Kırıkları'nın akıcı kurgusu ve ilginç karakterleriyle siz değerli okurları, ilk satırlarından itibaren içine çekeceğine inanıyorum. Öyle ki, siz de benim gibi 'Kahramanın yerinde ben olsam ne yapardım?' sorusunu defalarca sormaktan kendinizi alamayacaksınız! İyi okumalar dilerim..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Zeugma'nın esin perileri: Muzalar
Selçuk Demirel’den kendi hikâyesinin çizgileri...
Katrina’yı beklerken...
Alkolik yazar, uzaylı kötü enerjiye karşı