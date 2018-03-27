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    Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    UNESCO ‘Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki varlıklar arasında bulunan, bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe, yapımı tamamlanan çatı koruması sayesinde yeni yüzüyle ziyaretçi akınına uğruyor.

    Uzun bir aradan sonra yeni yüzüyle ziyaretçileri karşılayan Göbeklitepe, turizm turlarının dâhil edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, bölgenin yürütülen çalışmalar nedeniyle bir süre ziyarete kapalı kalmasının, turizmde kısmi daralmaya neden olduğunu ancak bu daralmanın artık geride kaldığını söyledi.

    Aslan, tarihi alanın resmi açılışının yapılmamasına rağmen yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Hafta içi alanı ziyarete gelenlerin sayısının günlük 500 kişiden aşağı olmadığını, hafta sonları ise 3 bini aştığını görüyoruz. Özellikle resmi açılışla birlikte alandaki sosyal tesislerin faaliyete girmesiyle bu sayının çok daha yükseklere çıkacağından eminiz. Tabii alanın bir taşıma kapasitesi var. Taşıma kapasitesinin üzerinde ziyaretçi alınmamasının da takipçisi olacağız. Şanlıurfa, 2017’de 806 bin geceleme kapasitesine ulaştı. Ören yerinin ziyarete açılmasıyla gelecek 5 yıl içinde ziyaretçilerin geceleme sayısının 3 milyonu bulması çok hayal olmayacaktır.”

    Etiketler: UNESCO , gazetehaberleri
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