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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
DHA
17.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Göbeklitepe, ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabında

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Göbeklitepe, ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabında

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Şanlıurfadaki Göbeklitepe, National Geographic’in ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabında yer aldı.

Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye’den 6 kültür ve doğa mirası alanını son sayısındaki kitabında yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ardından dünyaca ünlü 319 sayfalık National Geographic’in kitabında ise dünya çapında bilinen ve bilinmeyen doğal ve insan yapımı 225 yerin arasındaki Göbeklitepe için "İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe’nin egzotik bitki ve hayvan resimlerini oyulduğu dikili taşlarla en eski tapınak olduğu düşünülmektedir. Çevrede antik insan figürleri bulunmuştur" şeklinde bilgilere yer verdi. National Geographic ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabında 12 bin yıla dayanan tarihi ile dünyanın en eski tapınağı olduğu düşünülen Göbeklitepe’nin yanı sıra Türkiye’den Ayasofya, Mardin, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli de son sayısındaki kitapta yer verdi.

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