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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Hasan DEMİRBAŞ/DHA
25.04.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

Gladyatörler Perge’ye dönüyor

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Gladyatörler Perge’ye dönüyor

Antalya’da antik Roma dönemini yapısı Perge antik kentinin önemli parçalarından 12 bin kişilik stadyumun eski ihtişamına kavuşması için çalışma başlatıldı. Stadyumda, geleneksel sporların yanı sıra gladyatör oyunları da sahnelenecek.

ANTALYA kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, Roma döneminin en düzenli kentlerinden biri olan ve ayakta kalmış yapısıyla ihtişamını koruyan Perge antik kentinin ayrılmaz parçalarından biri olan stadyum, henüz ziyarete kapalı vaziyette bekliyor. Antik dönemden günümüze kalmış en iyi stadyumlardan biri olarak gösterilen Perge stadyumu, bölgenin doğal taşlarından oluşturuldu. 70 kemer üzerine oturtulan ve 11 oturma sırasından meydana gelen yapı, 12 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadyum, 3'üncü yüzyılda vahşi hayvanlarla birlikte gladyatörlerin mücadele alanına dönüştürüldü. Stadyumun kuzey ucu, vahşi hayvanlar için koruyucu kafeslerle çevrildi ve bu bölüm arenaya dönüştürüldü.

Uzun yıllardır ziyarete kapalı olan antik stadyum için Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Perge stadyumunun bölgenin anıtsal yapılarından biri olduğunu belirterek, kazı geçmişinin 1980'li yıllara dayandığını söyledi. Karabayram, "2002 yılında buraya bir proje hazırlandı fakat o yıldan beri ödenek sıkıntısı yaşanıyordu. Bu nedenle proje bir türlü başlayamamıştı. Yakın zamanda buranın ihalesini 4 milyon lira gibi bir bedelle gerçekleştirdik" dedi.

DÖNEMİN SPORLARI YAPILACAK

Stadyumun geçmişinin 1'inci yüzyıla kadar uzandığını aktaran Karabayram, stadyuma uygulanacak projenin detaylarını şöyle anlattı:
"Stadyum ilk defa o dönemki sporların yapıldığı, o dönemki faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan haline getirilecek. 30 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki bu alan Perge'ye hâkim bir noktada. Bu yapıdaki taş malzemeler kendi öz malzemeleri. Ekibimiz öncelikle mevcut durumu belgeleyecek. Burada tiyatrodan gelen taşlar yeniden tiyatroya taşınacak. Proje 30 yıllık bir serüvenden sonra ele alındı. Yapı o kadar güçlü ki dokular orijinal haliyle duruyor. Stadyum Antalya'nın yeni bir yüzü olacak. Konser ve geleneksel sporların yanı sıra tarihi dönemde yapılan gladyatörlerin oyunları burada canlandırılabilir. Stadyum Antalya için bir milat olacak. Bu tür yapıların turizmi ve çevre ile bütünleşmesinin sağlanması bizim çok önemli."

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