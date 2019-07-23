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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
23.07.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Gitarı satılıyor

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Gitarı satılıyor

Blues efsanesi B.B. King’in üzerinde sedef kakmalı bir taçla birlikte isminin yazılı olduğu özel yapım gitarı ABD’de açık arttırmayla satışa çıkarılacak.

Julien’s Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, ‘Blues müziğin kralı’ olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist B.B. King’in hayatının son döneminde çaldığı, ona özel üretilen elektro gitarın 21 Eylül’de yapılacak açık arttırmada, sanatçının diğer eşyalarıyla birlikte satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Baş kısmında sedef kakmalı bir taçla birlikte King’in adının yazılı olduğu gitarın 80 bin ila 100 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Müzayedede ayrıca, ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından 1990 yılında sanatçıya verilen Ulusal Sanat Madalyası, B.B. King’e ait mücevherler ve kıyafetler de yer alacak.

Asıl adı Riley B. King olan siyahi gitarist ve şarkıcı, 1940’lı yıllarda müzik kariyerine başladı ve ‘Lucille’, ‘Sweet Black Angel’ ve ‘Rock Me Baby’ gibi şarkılarıyla tanındı. Kendisinden sonraki Blues müzik yapan birçok müzisyene ilham kaynağı olan sanatçı 2015 yılında hayata veda etmişti. Albümleri dünya genelinde milyonlarca satan ve 15 Grammy Ödülü kazanan B.B. King, 2011 yılında ‘Rolling Stone’ dergisinin yaptığı tüm zamanların en büyük 100 gitaristi sıralamasında 6. sırada yer almıştı.

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