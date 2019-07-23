Gitarı satılıyor
Blues efsanesi B.B. King’in üzerinde sedef kakmalı bir taçla birlikte isminin yazılı olduğu özel yapım gitarı ABD’de açık arttırmayla satışa çıkarılacak.
Julien’s Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, ‘Blues müziğin kralı’ olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist B.B. King’in hayatının son döneminde çaldığı, ona özel üretilen elektro gitarın 21 Eylül’de yapılacak açık arttırmada, sanatçının diğer eşyalarıyla birlikte satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Baş kısmında sedef kakmalı bir taçla birlikte King’in adının yazılı olduğu gitarın 80 bin ila 100 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Müzayedede ayrıca, ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından 1990 yılında sanatçıya verilen Ulusal Sanat Madalyası, B.B. King’e ait mücevherler ve kıyafetler de yer alacak.
Asıl adı Riley B. King olan siyahi gitarist ve şarkıcı, 1940’lı yıllarda müzik kariyerine başladı ve ‘Lucille’, ‘Sweet Black Angel’ ve ‘Rock Me Baby’ gibi şarkılarıyla tanındı. Kendisinden sonraki Blues müzik yapan birçok müzisyene ilham kaynağı olan sanatçı 2015 yılında hayata veda etmişti. Albümleri dünya genelinde milyonlarca satan ve 15 Grammy Ödülü kazanan B.B. King, 2011 yılında ‘Rolling Stone’ dergisinin yaptığı tüm zamanların en büyük 100 gitaristi sıralamasında 6. sırada yer almıştı.
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