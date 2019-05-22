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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Umut ERDEM/ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gişede ve festivallerde yerli filmler fark attı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Gişede ve festivallerde yerli filmler fark attı

Film sayısı 20 kat arttı... İzleyici 2 milyondan 44 milyona yükseldi... En çok izlenen 10 filmden dokuzu yerli

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sinema sektörüne destek sağlamasının ardından yerli filmlerin sayısında, izlenme oranında ve başarılarında önemli yükselişler olduğu ortaya çıktı. 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı dokuz iken bu rakamın 2018’de 180 olduğu görüldü. Aynı dönemde yerli yapımların izleyici sayısı ise 2 milyondan 44 milyona yükseldi.
Bakanlığın Hürriyet ile paylaştığı bilgilere göre, 2018 yılında yerli film izlenme oranı yüzde 63’e ulaşarak Avrupa birincisi oldu. Ayrıca en çok izlenen 10 filmden dokuzu yerli filmlerden oluştu.

‘DAĞ 2’ EN ÇOK İZLENEN FİLM OLDU

Bakanlık destekli filmler dünyanın önde gelen film festivallerinde Türkiye’yi temsil ederken gişede de önemli başarılara imza attılar. ‘Dağ 2’ 2016 yılının en çok izlenen filmi olurken, 5 milyon 500 bin kişi tarafından izlenen ‘Ayla’ da 2017 yılının en çok izlenen ikinci filmi oldu. 2018 yılında 1 milyon 800 bin kişi tarafından izlenen ‘Rafadan Tayfa Dehliz Macerası’ animasyon dalında yıl içerisinde en çok izlenen film oldu. 2017 yılında Semih Kaplanoğlu’nun ‘Buğday’ filmi Tokyo Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olurken Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Ahlat Ağacı’ dünyanın en prestijli film festivalleri arasında yer alan Cannes Film Festivali’nde 2018 yılında ‘Altın Palmiye’ için yarıştı. Banu Sıvacı’nın yönetmenliğini yaptığı ‘Güvercin’ Asya Pasifik Film Ödülleri’nde ‘En İyi Gençlik Filmi’ ödülüne, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı ‘Anons’ Venedik Film Festivali Orizzonti Bölümünde ‘Jüri Özel Ödülü’ ve ‘En İyi Akdeniz Filmi’ ödüllerine layık görüldü.

235 MİLYON TL DESTEK

Bakanlık, sinema filmi projelerine 2010’da 14 milyon 200 bin, 2011’de 15 milyon 300 bin, 2012’de 12 milyon 100 bin, 2013’te 9 milyon 200 bin, 2014’te 25 milyon 400 bin, 2015’te 25 milyon 800 bin, 2016’da 27 milyon 200 bin, 2017’de 31 milyon 100 bin ve 2018’de 37 milyon 100 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 235 milyon TL destek sağladı.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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