Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGeyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı
GeriKitap Sanat Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
07.10.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı

2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı’nın desteğiyle sürüyor. Aphrodisias antik kentinin kazılarına destek vermek için 1987 yılında kurulan Geyre Vakfı’nın başkanı Ömer M. Koç, yönetim kurulu üyeleri, kazılara destek veren ana sponsorları, bağışçıları ve arkeoloji severlerden oluşan geniş bir grupla birlikte Aphrodisias’ı ziyaret edip kazıları yerinde inceledi.

 

2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmiş, olağanüstü özelliklere sahip bir antik kent olan Aphrodisias’ta tarih gün yüzüne çıkmaya ve korunmaya devam ediyor. Aphrodisias antik kentinin kazılarına destek vermek için 1987 yılında kurulan Geyre Vakfı; Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Üyelerinden Tülay Güngen, Bahattin Öztuncay, Sennur Hamamcıoğlu, kazı çalışmalarının destekçileri ve arkeoloji severlerden oluşan geniş bir grup ile kazılarda gelinen noktayı yerinde görmek üzere Aphrodisias’ı ziyaret etti.

1961 yılından vefatına kadar 30 yıl boyunca kazı çalışmalarını yürüten Prof. Kenan Erim’den bayrağı devralan Kazı Başkanı R.R.R. Smith ve Başkan Yardımcısı Serra Somersan tüm gezi boyunca ziyaretçilerle birlikteydi. Kazı Başkanı R.R.R. Smith Afrodisias Antik Kenti ve kazılardaki son durumla ilgili detaylı bir sunum yaptı. “Aphrodisias çok güzel bir antik kent olmanın yanı sıra, M.S. 1. binyılda Anadolu’nun kentsel kültürü ve toplumunu detaylı bir şekilde anlamamızı sağlayan çok değerli bir tarihi alanı” diyen R.R.R. Smith, “Burada faaliyet gösterebilmek için gereken izinleri veren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na minnettarız. Bu denli derin öneme sahip bir antik kentte çalışabilmek bizim için bir onur. Büyük çaplı işbirliği gerektiren projemiz, öncelikle Geyre Vakfı olmak üzere her koşulda yanımızda olan destekçilerimiz sayesinde ilerliyor. Yürütülen projeler sayesinde elde edilen bilgi ve bulgular, yalnızca son 3 yıl içerisinde 4 adet kapsamlı akademik monografta yayınlandı, bir diğeri de basım aşamasında. 2019 yılında Aphrodisias projesinde Türkiye’den 40, İngiltere’den 9, ABD’den ve diğer ülkelerden 16 olmak üzere toplam 76 kişi (arkeolog, mimar, restoratör, konservatör, epigraf, arkeobotanik uzmanı, fotoğrafçı, nümizmat) bilimsel ekip içerisinde görev aldı. Bilimsel ekibin yanı sıra, 65 kazı görevlisi ve 24 restorasyon-konservasyon ustası olmak üzere 89 yerel personel projede görev yaptı. Böylece 2019 yılında Aphrodisias projesinde 4,5 ayda 165 kişi çalışmış oldu. Çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz.”

Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı


Güney Agora’dan Tetrapylon Caddesi’ne Uzanan Tarihe Yolculuk
Aphrodisias’ta devam eden kazılarda son 3 yılda ortaya çıkan tarihi bulgular ise özetle şöyle:
Güney Agora: Mica Ertegün tarafından desteklenen Güney Agora havuz kazısı 2017 yılında tamamlandı. Bu kazı sayesinde alanın tarihçesini aydınlatan yepyeni bilgiler edinildi, ahşap hatıllardan muhteşem portre heykellere kadar uzanan çeşitlilikte ilginç eserler ortaya çıkarıldı. 2018-2019 yıllarında Güney Agora’nın araştırma ve yayın çalışmaları tamamlanmış, 170 metre uzunluğundaki havuzun konservasyon ve restorasyonunu kapsayan detaylı program başlatılmıştır.

Cadde: Tetrapylon Caddesi kazıları son üç yılda hız kazandı. Bu alanda yapılan çalışmalarda da olağanüstü mermer heykeller günışığına çıkarılırken, şehrin Roma döneminden Osmanlı dönemine uzanan hikâyesi daha da aydınlatıldı. Burada sürdürülen kazı çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması, ardından alanı ziyaretçiye açma hedefiyle cadde üzerinde konservasyon çalışmalarının başlatılması hedefleniyor.

Bazilika: 2018 yılında Bazilika’da, çok kapsamlı bir araştırma ve restorasyon projesi başlatıldı. Yapının mermer cephesine ait mimari elemanları tanımlamayı ve tamir etmeyi hedefleyen bu projede çok ciddi adımlar atıldı, yan koridorlarında yer alan heyecan verici detaylara sahip mozaik zemin kazılarak, korumaya alındı. Buradaki çalışmaların 3 yıl daha devam etmesi planlanmaktadır.

Friz Duvarı: Kapsamlı bir konservasyon ve sergileme projesi sayesinde Güney Agora’dan ele geçmiş olan 120 adet mermer friz bloğu 2018 yılında Aphrodisias Müzesi önündeki meydanda ziyarete açıldı.

Müze Avlu Projesi: 2019 yılında yeni bir projenin tasarım çalışmalarına ve hazırlıklarına başlandı. Bu proje kapsamında Aphrodisias Müzesi içerisinde yepyeni bir müze sergi salonu oluşması hedefleniyor. Sergilenecek mermer heykeltıraşlık eserleri için konservasyon işlemleri ve inşaat çalışmaları 2020 yılının ilk aylarında başlayacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Joker perdeyi rekorla açtı
Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı
Fazıl Say ENKA'da
Boğaziçi Film Festivali biletleri satışa çıktı