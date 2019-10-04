Gerçek kişiler gerçek seanslar
EMDR Avrupa Akredite Terapisti Klinik Psikolog Mehtap Güngör’ün uzun yıllardır terapi odasında biriktirdiklerinden süzerek yazdığı kitabı 'Ukde' raflardaki yerini aldı.
EMDR Avrupa Akredite Terapisti Klinik Psikolog Mehtap Güngör, uzun yıllardır terapi odasında biriktirdiklerinden süzerek yazdığı 'Ukde'de terapi odasındaki müdahalelerini, seans seans, detaylı olarak anlatıyor. Tüm dünyada, danışanların sorunlarına en etkin çözüm sunan EMDR Terapisinin Türkiye’deki önde gelen uygulayıcılarından olan Mehtap Güngör, üç danışanının gerçek öykülerini onlardan aldığı izinle yazdı. Danışanları öyle içten verdiler ki bu izni, kitaptaki isimlerini kendileri koydular. Güngör, üç danışanın ukdelerini kitaptaki üç öyküde anlattı. Kendi ukdesine ise ön sözde yer verdi.
Güngör’ün, EMDR Terapisi sürecinin nasıl işlediğini bilimsel bir yaklaşımla ele aldığı kitabı Sola Unitas Yayınevi’nden çıktı.
EMDR (EyeMovementDesensitizationandReprocessing) Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen etkili bir psikoterapi yaklaşımının/yönteminin adı. İlk dönemlerinde, daha çok Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için uygulanan bir terapi modeli olarak karşımıza çıkan EMDR, günümüzde bağımlılık davranışları, öfke, anksiyete, depresyon, kayıp ve keder, ağrıyı azaltma, benlik saygısını geliştirme, stres yönetimi ve performans geliştirme gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalma, aşağılanma, reddedilme, ihmal ve başarısızlık gibi deneyimler “işlenememiş” anılar olarak sınıflandırılıyor. EMDR, bu tür anıların yeniden ele alınıp işlenmesini sağlayan bir terapi yöntemi olarak biliniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Güngör, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını 'Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Çarpıtmalar ile Semptomlar Arasındaki İlişki' konulu projesiyle bitirdi. Güngör, Okan Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yaptı. Çalışmalarında, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gestalt Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma) tekniklerini kullanmakta olan Mehtap Güngör, 2015 yılında akreditasyon kriterlerini tamamlayarak EMDR Europe tarafından verilen ve uluslar arası geçerliği olan ‘EMDR Sertifikalı Terapist’ unvanını aldı.
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