Gerçek kişiler gerçek seanslar  

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

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Klinik Psikolog Mehtap Güngör

EMDR Avrupa Akredite Terapisti Klinik Psikolog Mehtap Güngör’ün uzun yıllardır terapi odasında biriktirdiklerinden süzerek yazdığı kitabı 'Ukde' raflardaki yerini aldı.

 

EMDR Avrupa Akredite Terapisti Klinik Psikolog Mehtap Güngör, uzun yıllardır terapi odasında biriktirdiklerinden süzerek yazdığı 'Ukde'de terapi odasındaki müdahalelerini, seans seans, detaylı olarak anlatıyor. Tüm dünyada, danışanların sorunlarına en etkin çözüm sunan EMDR Terapisinin Türkiye’deki önde gelen uygulayıcılarından olan Mehtap Güngör, üç danışanının gerçek öykülerini onlardan aldığı izinle yazdı. Danışanları öyle içten verdiler ki bu izni, kitaptaki isimlerini kendileri koydular. Güngör, üç danışanın ukdelerini kitaptaki üç öyküde anlattı. Kendi ukdesine ise ön sözde yer verdi.
Güngör’ün, EMDR Terapisi sürecinin nasıl işlediğini bilimsel bir yaklaşımla ele aldığı kitabı Sola Unitas Yayınevi’nden çıktı.
EMDR (EyeMovementDesensitizationandReprocessing) Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen etkili bir psikoterapi yaklaşımının/yönteminin adı. İlk dönemlerinde, daha çok Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için uygulanan bir terapi modeli olarak karşımıza çıkan EMDR, günümüzde bağımlılık davranışları, öfke, anksiyete, depresyon, kayıp ve keder, ağrıyı azaltma, benlik saygısını geliştirme, stres yönetimi ve performans geliştirme gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalma, aşağılanma, reddedilme, ihmal ve başarısızlık gibi deneyimler “işlenememiş” anılar olarak sınıflandırılıyor. EMDR, bu tür anıların yeniden ele alınıp işlenmesini sağlayan bir terapi yöntemi olarak biliniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Güngör, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını 'Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Çarpıtmalar ile Semptomlar Arasındaki İlişki' konulu projesiyle bitirdi. Güngör, Okan Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yaptı. Çalışmalarında, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gestalt Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma) tekniklerini kullanmakta olan Mehtap Güngör, 2015 yılında akreditasyon kriterlerini tamamlayarak EMDR Europe tarafından verilen ve uluslar arası geçerliği olan ‘EMDR Sertifikalı Terapist’ unvanını aldı.

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