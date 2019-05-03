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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
DHA
03.05.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını aldı

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Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını aldı

GENÇ yazar adayları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Geneli 4'üncü Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde duayen yazarlardan eğitim alarak sertifika sahibi oldu.

Doğa Koleji'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Yaratıcı Yazarlık Festivali, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlendi. 3 gün süren festival kapsamında çocuk edebiyatının usta kalemi Yalvaç Ural onur konuğu olarak katıldı. Öğrenciler, festivalde Ceren Kerimoğlu, Uğur Önver, Sabri Ugan, Ömür Kurt, Mavisel Yener, Habib Bektaş, Hidayet Karakuş, Koray Avcı Çakman, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Toprak Işık, Osman Torun, Almıla Aydın, Pelin Güneş ve Sinem Çelebioğlu gibi usta kalemlerden yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. Festivalin son gününde yazarlar, kitaplarını çocuklar için imzaladı. Festival öğrencilerin yazarların elinden sertifikalarını almaları ile son buldu.

Yazar ve Proje Koordinatörü Hurihan Yıldırım Kurtaran, festivalin öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir festival olduğunu söyledi. Kurtaran, kitapların ve yazarların dünyasında geçirilen zamanla öğrencilerin kitap okuma sevgisinin daha da arttığını vurguladı.

Kırmızı Kedi Yayınevi yazarlarından Ceren Kerimoğlu da festivalle çocukların yazarlarla tanışma imkanı bulduğunu söyledi. Öğrencilerin yazarların hayatı ve yazarlıkla ilgili sorularına yanıt bulduğunu belirten Kerimoğlu, "Etkinliğin diğer güzel bir özelliği de yazarların öğrencileri çalıştırması. Karşılıklı bir öğrenim söz konusu. Yazarlar da etkinlikte öğrencilerden bir şeyler öğreniyor. Çocukların neye ilgisi olduğunu görüyoruz. Biz de diğer yazarların derslerine katılıyoruz. 4-5 yönden eğitim oluyor. Çocukların kalbine dokunmak dünyanın en keyifli işlerinden biri. Onların yorumları ve hayallerini duymak benim için çok güzel bir deneyim" dedi.

ÖMÜR KURT: ÖĞRENDİKLERİNİ HER YERDE KULLANABİLİRLER

Yazar Ömür Kurt da çocukların ailelerinden ayrı şekilde bir festivale katılmasının onların gelişimi için çok faydalı olduğunu söyledi. Kurt, "Yazarlarla tanışmaları öğrencilerin yepyeni güzel çalışmalar yapması bir fırsat. Böyle bir festivalle çocukların mutlaka yazar olması gerekmiyor. Gelecekte değişik mesleklerde çalıştıkları zaman burada öğrendiklerini orada da kullanabilirler. Çocukların yazarlarla buluşmasını büyük bir fırsat olarak buluyorum. Bu festivalin hem benim hem de onlar için büyük katkı yaptığına inanıyorum" diye konuştu.

Kırmızı Kedi Yayınevi yazarlarından Uğur Önver de Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların değerli yazarlarla buluşmasını çok anlamlı bulduğunu kaydetti. Önver, "Bu buluşmanın başka bir örneğini ben bilmiyorum. Çocukların yazarlarla bir araya gelmesi onlara büyük özgüven kazandıracaktır. Bu etkinlik onların yazma isteklerini belki tetikleyecektir. Bu organizasyonu çok önemsiyorum. Bu genç dimağları öyle bir yüreklendiriyoruz ki ileride hayatta ne yaparlarsa yapsınlar çok güzel itici bir güç olacak. Gençlerin tecrübe sahibi yazarlarla bir araya gelmesi inanılmaz bir şey. Keşke Türkiye'de bu tür organizasyonlar çok daha yaygınlaşsa" dedi.

ÖĞRENCİLER SEVDİKLERİ YAZARLARLA BULUŞTU

Öğrenci Ezgi Değirmencioğlu, "Küçüklüğümden beri yazar olmayı çok önemsedim. Burası o açıdan çok güzel bir yer. Bana çok şey kattı. Yazarlarla tanışıyorum. Etkili konuşmayı onlardan öğrendim" dedi. Çok fazla yeni kelime öğrendiğini belirten öğrenci Nehir Güner ise "Türkçem gelişti. Yeni yazarlarla tanıştım. Yazma becerim de gelişti. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

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