Genç tiyatroculara destek
PlusClouds, genç yönetmen ve yazar adaylarına destek verdi.
PlusClouds, genç yönetmen ve yazar adaylarının önünü açmak için Marmara Üniversitesi Drama Kulübünün 'Bonnie' isimli tiyatro oyununa sponsor oldu. Oyunu yazan ve yöneten Orkun Genç bu destek sayesinde üniversite kulüplerinin de kendi oyunlarını yazma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi. Oyun 1920’lerde İspanya kıyısından balo düzenlemek için ayrılmış, Bajo De La Campana isimli gemide geçmektedir. Ünlü korsan kaptanlarının gemilerini, ülke donanmalarını ve ticaret gemilerini soyup soğana çeviren 'Korsan Bonnie' dünyanın en çok aranan kadınıdır. Hırsızlık yaptığı gemilerde arkasında hiçbir kanıt bırakmaz çünkü orada canlı tek bir insan bile kalmaz. Bonnie bu kez de Bajo De La Campana gemisindeki zengin insanları gözüne kestirmiştir. İngiltere donanması yaşanacak faciayı önceden bildiğinden üç kişilik ünlü bir dedektif grubunu geminin içine gizlice sızdırır. Hiç yüzünü görmediği birini yakalamak dedektifler için bir hayli zor olacaktır.
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