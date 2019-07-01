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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Genç tiyatroculara destek

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Genç tiyatroculara destek

PlusClouds, genç yönetmen ve yazar adaylarına destek verdi.

PlusClouds, genç yönetmen ve yazar adaylarının önünü açmak için Marmara Üniversitesi Drama Kulübünün 'Bonnie' isimli tiyatro oyununa sponsor oldu. Oyunu yazan ve yöneten Orkun Genç bu destek sayesinde üniversite kulüplerinin de kendi oyunlarını yazma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi. Oyun 1920’lerde İspanya kıyısından balo düzenlemek için ayrılmış, Bajo De La Campana isimli gemide geçmektedir. Ünlü korsan kaptanlarının gemilerini, ülke donanmalarını ve ticaret gemilerini soyup soğana çeviren 'Korsan Bonnie' dünyanın en çok aranan kadınıdır. Hırsızlık yaptığı gemilerde arkasında hiçbir kanıt bırakmaz çünkü orada canlı tek bir insan bile kalmaz. Bonnie bu kez de Bajo De La Campana gemisindeki zengin insanları gözüne kestirmiştir. İngiltere donanması yaşanacak faciayı önceden bildiğinden üç kişilik ünlü bir dedektif grubunu geminin içine gizlice sızdırır. Hiç yüzünü görmediği birini yakalamak dedektifler için bir hayli zor olacaktır.

Genç tiyatroculara destek

 

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