Genç tiyatrocular tiyatroseverlerle buluşuyor

14 Mart Çarşamba günü B Planı’nın sergilediği 'Yuva' oyunu ile DasDas’da perdelerini açan Anadolu Efes Mavi Sahne’de sezon sonuna kadar toplam on oyun sergilenecek. Yuva’nın dışında Kayıp El (DasDas), İstila (B Planı), Berlin Zamanı (Platform) ve Çok Satanlar (Sanat Mahal-DasDas)’ın sahne alacağı Anadolu Efes Mavi Sahne’de her oyun için sadece üniversite öğrencilerinin girebileceği özel gösterimler de yapılıyor. Anadolu Efes Mavi Sahne’nin tüm oyun programı ve biletleri DasDas gişesinden ve www.biletix.com adresinden temin edilebilir.