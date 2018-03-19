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    Genç tiyatrocular tiyatroseverlerle buluşuyor

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Genç tiyatrocular ile tiyatro topluluklarını tiyatroseverlerle bir araya getirmek amacıyla kurulan Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında sezon sonuna kadar her Çarşamba genç tiyatrocuların oyunları DasDas’da yer alan Anadolu Efes Mavi Sahne’de sahnelenecek.

    14 Mart Çarşamba günü B Planı’nın sergilediği 'Yuva' oyunu ile DasDas’da perdelerini açan Anadolu Efes Mavi Sahne’de sezon sonuna kadar toplam on oyun sergilenecek. Yuva’nın dışında Kayıp El (DasDas), İstila (B Planı), Berlin Zamanı (Platform) ve Çok Satanlar (Sanat Mahal-DasDas)’ın sahne alacağı Anadolu Efes Mavi Sahne’de her oyun için sadece üniversite öğrencilerinin girebileceği özel gösterimler de yapılıyor. Anadolu Efes Mavi Sahne’nin tüm oyun programı ve biletleri DasDas gişesinden ve www.biletix.com adresinden temin edilebilir.

    Genç tiyatrocular tiyatroseverlerle buluşuyor

    Etiketler: Kitapsanat , Anadolu Efes Mavi Sahne , Tiyatro
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