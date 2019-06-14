Genç sanatçılara ‘bi yer’ var
GENÇ sanatçı adaylarına “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla çeşitli mekânlar, festivaller ve sergilerde çalışmalarını sergileme imkânı sunan sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer’in üçüncü karma sergisi, Yapı Kredi bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da açıldı.
Sanata Bi Yer platformu, bilinen sergilemelerin çok ötesine geçerek çalışmalarını doğru yerde, doğru kişiler ile buluşturmak isteyen genç sanatçı adaylarının çalışmalarının görünür ve ulaşılabilir olmasının yolunu açmaya devam ediyor. Bu mekânda gençler eserlerini ziyaretçilere sunuyorlar ve satabiliyorlar. Böylece sanatçı ile alıcı arasında doğrudan ilişki kurulabiliyor.
Sanatta Bi Yer’in çalışması, öğrencilerin tanınması açısından da yararlı bir işlev görüyor. Öğrenci, sergilenmesini istediği işini yükleyebiliyor ve iş onaylandıktan sonra web sitesinde 365 gün var olan dijital sergide yayınlanıyor. Koleksiyonerler genç kuşak sanatçıları buradan takip edebiliyor.
Sanata Bi Yer Sergi’19’da, sanat eğitimine devam etmekte olan platform üyesi öğrencilerin heykel, fotoğraf, baskı-edisyon, yerleştirme gibi farklı disiplinlerde üretilen çalışmalarına yer verdiği sergisi 19 Ağustos tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da görülebilecek.
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