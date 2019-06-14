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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Murat YEŞİLYURT
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Genç sanatçılara ‘bi yer’ var

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Genç sanatçılara ‘bi yer’ var

GENÇ sanatçı adaylarına “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla çeşitli mekânlar, festivaller ve sergilerde çalışmalarını sergileme imkânı sunan sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer’in üçüncü karma sergisi, Yapı Kredi bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da açıldı.

Sanata Bi Yer platformu, bilinen sergilemelerin çok ötesine geçerek çalışmalarını doğru yerde, doğru kişiler ile buluşturmak isteyen genç sanatçı adaylarının çalışmalarının görünür ve ulaşılabilir olmasının yolunu açmaya devam ediyor. Bu mekânda gençler eserlerini ziyaretçilere sunuyorlar ve satabiliyorlar. Böylece sanatçı ile alıcı arasında doğrudan ilişki kurulabiliyor.

Genç sanatçılara ‘bi yer’ var

Sanatta Bi Yer’in çalışması, öğrencilerin tanınması açısından da yararlı bir işlev görüyor. Öğrenci, sergilenmesini istediği işini yükleyebiliyor ve iş onaylandıktan sonra web sitesinde 365 gün var olan dijital sergide yayınlanıyor. Koleksiyonerler genç kuşak sanatçıları buradan takip edebiliyor.

Sanata Bi Yer Sergi’19’da, sanat eğitimine devam etmekte olan platform üyesi öğrencilerin heykel, fotoğraf, baskı-edisyon, yerleştirme gibi farklı disiplinlerde üretilen çalışmalarına yer verdiği sergisi 19 Ağustos tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da görülebilecek. 

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