Genç piyanist mezun olduğu okulda konser verecek

St. Georg Avusturya Lisesi mezunu piyanist Mert Egeli, 15 Şubat Cuma günü saat 19:00’da, lisesinde konser verecek.



Piyano eğitimine küçük yaşta başlayan Egeli konserde şu eserleri seslendirecek:

Wolfgang Amadeus Mozart’ın “K 330 No 10 Do Majör Piyano Sonatı”nın “Allegro Moderato, Andante Cantabile, Allegretto” bölümleri.

Claude Debussy’den “L’isle Joyeuse”.

Ludwig van Beethoven’ın “Op. 109 No 30 Mi Majör Piyano Sonatı”nın “Vivace, Adagio Espressivo, Prestissimo, Andante, Molto Cantabile ed Espressivo” bölümleri.

Frédéric Chopin’in “Op.23 no. 1 Sol Minör Ballad”ı.

Konser, Bereketzade Mahallesi, Kart Çınar Sokak, No: 2, Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresindeki St. Georg Avusturya Lisesi Salonu’nda ücretsiz izlenebilecek.