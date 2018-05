‘Genç Dylan’ Jake Bugg

Jake Bugg

Dördüncü albümü ‘Hearts That Strain’ı (Amerikan country müziğin beşiği Nashville’de kaydedilmiş), 2017’nin ikinci yarısında çıkaran 1994 Nottingham doğumlu müzisyen Jake Bugg, ‘solo& acustic’ turnesiyle İstanbul’a da uğruyor. Bu gece ve yarın Garanti Caz Yeşili kapsamında Babylon’da...

Daha sadece 23 yaşında ama görmüş geçirmiş şarkı sözleri dikkat çekici. Belki de 18 yaşından beri her sene yeni bir albüm yayınlayıp kalan zamanını da turnede geçirmenin etkisidir... Ya da Don McLean’in ‘Vincent (Starry, Starry Night)’ parçasını duyduğunda gerçekten değişti her şey... 12 yaşında gitarı eline alan Bugg’ın, müzikal olarak taşları yerine oturttuğunu söylediği an bu; McLean ve ‘Vincent’la karşılaşması. 16 yaşında da kendi söz ve müziklerini yazmaya başlıyor. 18 yaşında kendi adıyla çıkan ilk albümü İngiltere listelerinde ilk sıraya oturuyor. İlk albümü için Clash dergisi, “Retro folk ile modern rock riff’lerini birbirinin içinde eriten erken gelişmiş yetenek” diye bahsediyor 2012’de.

O günden bugüne, üç albüm daha çıkarıyor Bugg: ‘Shangri La’, ‘On Me One’ ve ‘Hearts That Strain’. 2014’te ‘Simple As This’ adlı şarkısı ‘The Fault in Our Stars’ filminin soundtrack’ine giriyor. Albüm aralarında ise turne ve festivaller var.

Elektronik müziğin pompalandığı bir dönemde Jake Bugg’ın yumuşak, canlı, sakin ve sade tınıları iyi geliyor. Tanıdık olduğumuz seslerle yeniden buluşma gibi. Hem müziği hem sesi hem de tarzı, kendisinin de etkilendiğini söylediği efsanelere döndürüyor gözlerimizi: Bob Dylan, Beatles, Don McLean, Oasis, Neil Young... ‘Genç Dylan’ etiketini çoktan yakıştırmışlar zaten. Ama şarkı söylemekle ilgili çekimser: “Ben yazarım, şarkıcı değilim. Olabildiğim en iyi söz ve müzik yazarı olmak istiyorum. Kendi hayatımla ilgili şarkılarım, hiç kimseye kendi hayatlarında ne yapmaları gerektiğini söylemiyor.”

Şarkı sözleri de söylediklerini destekliyor. Hayatla ilgili soruları olan ve bunlardan kaçmak yerine sorulara cevap arayan birinin sözleri: ‘In the Event of My Demise’ (Vefatım Durumunda), ‘What Doesn’t Kill You’ (Seni Öldürmeyen Şey), ‘Heart That Strains’ (Zorlanan Kalp), ‘There’s a Beast and We All Feed It’ (Bir Canavar Var ve Hepimiz Onu Besliyoruz).

Müzik macerasına erken yaşta başlayan, ilerlerken içinden geçtiklerini izlemenin heyecan uyandırdığı biri müzisyen Jake Bugg. Hem yazdıkları hem sesi etki bırakıyor. Kısacası, gidenleri güzel bir konser bekliyor...

Jake Bugg, bugün ve yarın 21.30’da Garanti Caz Yeşili kapsamında Babylon’da.