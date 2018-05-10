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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
GÜLDEHAN AYSAN guldehanaysan@gmail.com
10.05.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

‘Genç Dylan’ Jake Bugg

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‘Genç Dylan’ Jake Bugg
Jake Bugg

Henüz sadece 23 yaşında ama görmüş geçirmiş şarkı sözleri dikkat çekici. Yumuşak, canlı, sakin ve sade tınılar... ‘Genç Dylan’ diye anılan İngiliz müzisyen Jake Bugg, bugün ve yarın Garanti Caz Yeşili kapsamında Babylon’da.

Dördüncü albümü ‘Hearts That Strain’ı (Amerikan country müziğin beşiği Nashville’de kaydedilmiş), 2017’nin ikinci yarısında çıkaran 1994 Nottingham doğumlu müzisyen Jake Bugg, ‘solo& acustic’ turnesiyle İstanbul’a da uğruyor. Bu gece ve yarın Garanti Caz Yeşili kapsamında Babylon’da...
Daha sadece 23 yaşında ama görmüş geçirmiş şarkı sözleri dikkat çekici. Belki de 18 yaşından beri her sene yeni bir albüm yayınlayıp kalan zamanını da turnede geçirmenin etkisidir... Ya da Don McLean’in ‘Vincent (Starry, Starry Night)’ parçasını duyduğunda gerçekten değişti her şey... 12 yaşında gitarı eline alan Bugg’ın, müzikal olarak taşları yerine oturttuğunu söylediği an bu; McLean ve ‘Vincent’la karşılaşması. 16 yaşında da kendi söz ve müziklerini yazmaya başlıyor. 18 yaşında kendi adıyla çıkan ilk albümü İngiltere listelerinde ilk sıraya oturuyor. İlk albümü için Clash dergisi, “Retro folk ile modern rock riff’lerini birbirinin içinde eriten erken gelişmiş yetenek” diye bahsediyor 2012’de.
O günden bugüne, üç albüm daha çıkarıyor Bugg: ‘Shangri La’, ‘On Me One’ ve ‘Hearts That Strain’. 2014’te ‘Simple As This’ adlı şarkısı ‘The Fault in Our Stars’ filminin soundtrack’ine giriyor. Albüm aralarında ise turne ve festivaller var.
Elektronik müziğin pompalandığı bir dönemde Jake Bugg’ın yumuşak, canlı, sakin ve sade tınıları iyi geliyor. Tanıdık olduğumuz seslerle yeniden buluşma gibi. Hem müziği hem sesi hem de tarzı, kendisinin de etkilendiğini söylediği efsanelere döndürüyor gözlerimizi: Bob Dylan, Beatles, Don McLean, Oasis, Neil Young... ‘Genç Dylan’ etiketini çoktan yakıştırmışlar zaten. Ama şarkı söylemekle ilgili çekimser: “Ben yazarım, şarkıcı değilim. Olabildiğim en iyi söz ve müzik yazarı olmak istiyorum. Kendi hayatımla ilgili şarkılarım, hiç kimseye kendi hayatlarında ne yapmaları gerektiğini söylemiyor.”
Şarkı sözleri de söylediklerini destekliyor. Hayatla ilgili soruları olan ve bunlardan kaçmak yerine sorulara cevap arayan birinin sözleri: ‘In the Event of My Demise’ (Vefatım Durumunda), ‘What Doesn’t Kill You’ (Seni Öldürmeyen Şey), ‘Heart That Strains’ (Zorlanan Kalp), ‘There’s a Beast and We All Feed It’ (Bir Canavar Var ve Hepimiz Onu Besliyoruz).
Müzik macerasına erken yaşta başlayan, ilerlerken içinden geçtiklerini izlemenin heyecan uyandırdığı biri müzisyen Jake Bugg. Hem yazdıkları hem sesi etki bırakıyor. Kısacası, gidenleri güzel bir konser bekliyor...
Jake Bugg, bugün ve yarın 21.30’da Garanti Caz Yeşili kapsamında Babylon’da.

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