Genç Caz Vokal Yarışması'nın kazananları belli oldu
15. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nın canlı final seçmeleri Nardis'te gerçekleşti.
15. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nın bu yılki canlı final seçmeleri 28 Ocak Pazartesi gecesi Nardis’te yapıldı. YKB Play'in desteği ile gerçekleşen gecede geçen senenin yüksek oy alan vokalistlerinden Cansu Nihal Akarsu iki şarkı seslendirdi.
Ardından piyanoda Uraz Kıvaner, basta Kağan Yıldız davulda Ekin Cengizkan’dan oluşan house band eşliğinde 10 yarışmacı ikişer şarkıyı canlı olarak seslendirdi. Canlı performansların bitiminden sonra jüri değerlendirmeleri için 45 dakika ara verildi.
Gecede sahne alan isimler, Bilge Özdemir, Ayça Nur Ersarızeybek, Dila Bahar, Baran Deniz Bagatur, Duru And, Elif Çohaz, Merve Kırkbeşoğlu, Cemre Kıralioğlu, Marcus Osman Sönmez, Gamze Dinç oldu.
Yarışma sonucunda Letonya’nın Riga başkentinde 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasındaki, “Jazz Stage” Vokal Yarışmasına Dila Bahar'ın gitmesi kararlaştırıldı.
İstanbul Caz Festivali çerçevesinde daha sonra belirtilecek bir mekanda Duru And'ın sahne alma, Dila Bahar ve Baran Deniz Bagatur ve yine Duru And'ın Nardis'te sahne alma hakkı kazandığı açıklandı.
Sibel Köse Vokal Atölyesi özel ödülü verilen Baran Deniz Bagatur, The Badau’da sahne alma olanağına hak kazandı.
Ece Göksu özel ödülü olan Gümüşlük Caz Kampı davetini sanatçı yurt dışında olduğundan daha sonra ilan edeceğiz.
NTV Radyo’da Hakan Rauf Tüfekçi’nin ‘Cazın Büyüsü’ programına Cemre Karaalioğlu, Joy Jazz’daki Eray Aytimur'un ‘Bırak Dağınık Kalsın programına ise Merve Kırkbeşoğlu katılma fırsatı kazandı..
Her yıl ayrıca bir de enstrüman dalında açılan yarışma bu yıl piyano dalında oldu. Can Yapıcıoğlu Nardis’i temsilen Litvanya Jazz Stage’e gitme hakkı kazandı.
Nardis Genç Caz Vokal Yarışması, her yıl hem caz vokallerine sahnesini açıyor, hem de Türkiye’de caz müziğinin ve bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.
Jüri Üyeleri:
Aydın Kahya / Hacettepe Ün. Caz Vokal Bölüm Bşk
Başak Yavuz / Bahçeşehir Caz Vokal Bölüm Bşk
Beril Azizoğlu / İstanbul Caz Festivali direktör yardımcısı
Cem Tuncer / müzisyen
Engin Gencer / tonmaister
Eray Aytimur / yazar, progamcı
Eren Noyan / müzisyen
Hakan Tüfekçi / NTV Radyo ‘Cazın Büyüsü’ Yapımcısı
Önder Focan / müzisyen
Sedat Ergin / Hürriyet Gazetesi yazarı
Sibel Köse / müzisyen
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