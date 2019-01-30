Genç Caz Vokal Yarışması'nın kazananları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGenç Caz Vokal Yarışması'nın kazananları belli oldu
GeriKitap Sanat Genç Caz Vokal Yarışması'nın kazananları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
30.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Genç Caz Vokal Yarışması'nın kazananları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç Caz Vokal Yarışması'nın kazananları belli oldu

15. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nın canlı final seçmeleri Nardis'te gerçekleşti.

15. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nın bu yılki canlı final seçmeleri 28 Ocak Pazartesi gecesi Nardis’te yapıldı. YKB Play'in desteği ile gerçekleşen gecede geçen senenin yüksek oy alan vokalistlerinden Cansu Nihal Akarsu iki şarkı seslendirdi.
Ardından piyanoda Uraz Kıvaner, basta Kağan Yıldız davulda Ekin Cengizkan’dan oluşan house band eşliğinde 10 yarışmacı ikişer şarkıyı canlı olarak seslendirdi. Canlı performansların bitiminden sonra jüri değerlendirmeleri için 45 dakika ara verildi.
Gecede sahne alan isimler, Bilge Özdemir, Ayça Nur Ersarızeybek, Dila Bahar, Baran Deniz Bagatur, Duru And, Elif Çohaz, Merve Kırkbeşoğlu, Cemre Kıralioğlu, Marcus Osman Sönmez, Gamze Dinç oldu.
 
Yarışma sonucunda Letonya’nın Riga başkentinde 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasındaki, “Jazz Stage” Vokal Yarışmasına Dila Bahar'ın gitmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Caz Festivali çerçevesinde daha sonra belirtilecek bir mekanda Duru And'ın sahne alma, Dila Bahar ve Baran Deniz Bagatur ve yine Duru And'ın Nardis'te sahne alma hakkı kazandığı açıklandı.
 
Sibel Köse Vokal Atölyesi özel ödülü verilen Baran Deniz Bagatur, The Badau’da sahne alma olanağına hak kazandı.

  
Ece Göksu özel ödülü olan Gümüşlük Caz Kampı davetini sanatçı yurt dışında olduğundan daha sonra ilan edeceğiz.
 
NTV Radyo’da Hakan Rauf Tüfekçi’nin ‘Cazın Büyüsü’ programına Cemre Karaalioğlu, Joy Jazz’daki Eray Aytimur'un ‘Bırak Dağınık Kalsın programına ise Merve Kırkbeşoğlu katılma fırsatı kazandı..

 
Her yıl ayrıca bir de enstrüman dalında açılan yarışma bu yıl piyano dalında oldu. Can Yapıcıoğlu Nardis’i temsilen Litvanya Jazz Stage’e gitme hakkı kazandı.
 
Nardis Genç Caz Vokal Yarışması, her yıl hem caz vokallerine sahnesini açıyor, hem de Türkiye’de caz müziğinin ve bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Jüri Üyeleri:
Aydın Kahya / Hacettepe Ün. Caz Vokal Bölüm Bşk
Başak Yavuz / Bahçeşehir Caz Vokal Bölüm Bşk
Beril Azizoğlu / İstanbul Caz Festivali direktör yardımcısı
Cem Tuncer / müzisyen
Engin Gencer / tonmaister
Eray Aytimur / yazar, progamcı
Eren Noyan / müzisyen
Hakan Tüfekçi / NTV Radyo ‘Cazın Büyüsü’ Yapımcısı
Önder Focan / müzisyen
Sedat Ergin / Hürriyet Gazetesi yazarı
Sibel Köse / müzisyen
 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz