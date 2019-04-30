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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Gedik Filarmoni’den bir ilk

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Gedik Filarmoni’den bir ilk

Gedik Vakfı bünyesinde kurulan Gedik Filarmoni Orkestrası, ilk konserini dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde verdi. 100’üncü yılında 19 Mayıs 1919 ruhuna adanan konserin solisti, 1675 yapımı Stradivarius kemanıyla Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Echo Klassik sahibi Alman kemancı Rebekka Hartmann’dı.

Genç şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde sahneye çıkan Gedik Filarmoni Orkestrası’nın dün gece Grand Pera’da gerçekleşen ilk konserinde, bir dönem İstanbul’da da yaşamış Franz Liszt’in ‘Prometheus’ adlı senfonik şiirini, büyük bestecimiz Ahmed Adnan Saygun’un ‘Keman Konçertosu’nu ve Ludwig van Beethoven’ın ikonik yapıtlarından biri olan kahramanlık senfonisi ‘3. Senfoni’yi (Eroica) seslendirdi. 100’üncü yılında 19 Mayıs 1919 ruhuna adanan konser için bu yapıtların seçilmesinde 19 Mayıs ruhuna atfen; özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ifadeleri kaynak oluşturdu.
Gedik Filarmoni, Saygun’un ‘Keman Konçertosu’nda Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Echo Klassik ve ICMA (International Classical Music Awards) sahibi Alman kemancı Rebekka Hartmann’a eşlik etti. Hartmann, konserde 1675 yapımı Stradivarius kemanıyla sahneye çıktı. Weilburger Schlosskonzerte, Schleswig-Holstein gibi önemli festivallerde solist olarak yer alan Hartmann, dünyanın birçok önemli konser salonunda Bamberg Senfoni Orkestrası, Aachen Senfoni Orkestrası, Württemberg Oda Orkestrası Alman Oda Orkestrası gibi topluluklar eşliğinde konserler verdi.

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