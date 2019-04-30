Gedik Filarmoni’den bir ilk
Gedik Vakfı bünyesinde kurulan Gedik Filarmoni Orkestrası, ilk konserini dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde verdi. 100’üncü yılında 19 Mayıs 1919 ruhuna adanan konserin solisti, 1675 yapımı Stradivarius kemanıyla Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Echo Klassik sahibi Alman kemancı Rebekka Hartmann’dı.
Genç şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde sahneye çıkan Gedik Filarmoni Orkestrası’nın dün gece Grand Pera’da gerçekleşen ilk konserinde, bir dönem İstanbul’da da yaşamış Franz Liszt’in ‘Prometheus’ adlı senfonik şiirini, büyük bestecimiz Ahmed Adnan Saygun’un ‘Keman Konçertosu’nu ve Ludwig van Beethoven’ın ikonik yapıtlarından biri olan kahramanlık senfonisi ‘3. Senfoni’yi (Eroica) seslendirdi. 100’üncü yılında 19 Mayıs 1919 ruhuna adanan konser için bu yapıtların seçilmesinde 19 Mayıs ruhuna atfen; özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ifadeleri kaynak oluşturdu.
Gedik Filarmoni, Saygun’un ‘Keman Konçertosu’nda Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Echo Klassik ve ICMA (International Classical Music Awards) sahibi Alman kemancı Rebekka Hartmann’a eşlik etti. Hartmann, konserde 1675 yapımı Stradivarius kemanıyla sahneye çıktı. Weilburger Schlosskonzerte, Schleswig-Holstein gibi önemli festivallerde solist olarak yer alan Hartmann, dünyanın birçok önemli konser salonunda Bamberg Senfoni Orkestrası, Aachen Senfoni Orkestrası, Württemberg Oda Orkestrası Alman Oda Orkestrası gibi topluluklar eşliğinde konserler verdi.
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