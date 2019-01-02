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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Metin YETKİN
02.01.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Geçmişi zaman olur ki…

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Geçmişi zaman olur ki…

51 yıllık hayatında binlerce mektup kaleme alan Marcel Proust’un 120 mektubunun derlendiği ‘Kalan Son Güzel Kâğıdım’da yazarın özel hayatı, politik duruşu ve edebiyata bakışından izler var.

Marcel Proust’un binlerce mektubu arasından derlenen ‘Kalan Son Güzel Kâğıdım’ Ayşenaz Cengiz’in çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Proust’un edebi deneyleri olarak adlandırılabilecek mektuplarını sanat tarihçisi ve Proust uzmanı Jerôme Picon yayına hazırlamış.

Gerek özel mektuplar gerekse mektup şeklinde yazılan eserler göz önüne alındığında mektup türü edebiyatın içinde ayrı bir yere sahiptir. Mektup, sanatçının bilmediğimiz iç dünyasını, özel hayatını anlatır. Çoğu zaman bir eserin meydana geliş sürecini yani doğum sancısını sanatçıların mektuplarından takip ederiz. Marcel Proust için mektup türü bunların ötesinde bir anlam ifade eder. Zira 1871 yılında doğup 1922 yılında ölen yazar, 51 senelik hayatında o kadar çok mektup yazmıştır ki bu külliyat 21 cilde ancak sığmıştır. Bunun temelinde Proust’un mektubu bir çeşit deney olarak görmesi yatar çünkü her mektup bir kurmacadır aslında. Proust da düşüncelerini mektuba döktüğünde onları çarpıttığını hissetmektedir. Bu yönüyle mektup zihinsel bir uğraştır da... Bunun farkında olan Proust mektuplarının bir gün okuyucunun eline geçeceğini sezmektedir. Zaten 19. yüzyılda mektuplardan oluşan kitapların sayısı oldukça artmış, ‘mektup edebiyatı’ denilen tür doğmuştur. Buna rağmen Proust binlerce mektup kaleme almış ve son yıllarında bunun pişmanlığını yaşayarak saplantı haline getirmiştir. Arkadaşlarına danışınca ‘mektup kimin elindeyse onun malıdır’ cevabını alır...
Picon’un belirttiği gibi Proust, mektuplarını yazarken eserlerini de hazırlamaktadır çünkü mektup ve roman arasında bir bağ kurar. Mektup ‘özel bir anın’ kaydedilebileceği yegâne varlıktır onun için. Bu ‘özel anlar’ın birikmesi de ‘kayıp zaman’ı oluşturur ve meşhur eseri ‘Kayıp Zamanın İzinde’ demlene demlene meydana gelir. Yazarın eserlerinde ve mektuplarında benzer olaylar bulmak hiç de zor değildir. Proust’un mektuplarında kendisi yoktur sanki, adeta bir roman karakterine bürünen ondan bağımsız bir ‘ben’ vardır.

‘Kalan Son Güzel Kâğıdım’da tarih sırasına göre dizilmiş 120 mektup mevcut. Bu mektuplarda Proust, çalışmayan, annesinden sürekli para isteyen, bronşit ve astım hastalıklarından acı çeken, iç dünyasında ise kırılgan, naif ve duygusal bir kişi olarak karşımıza çıkar. Kendini sosyalist olarak tanımlar ve ‘Dreyfus’ olayında koyduğu tavır, onun ‘antisemitizm’ karşıtı olduğunu gösterir. Mektuplarının verdiği bu tarz bilgilerden ziyade Proust’un edebi izleğini gösteren ayrıntılar kanımca daha önemli. Özellikle Henry Bordeaux’ya yazdığı mektup, ‘Kayıp Zamanın İzinde’ kitabının felsefesini belirtmekte. Mektubun bir yerinde, “Geçmişin yeniden ele geçirilmesi konusu çok yeni ve çok güzel” der Proust ve sonra şunu ekler: “Ve buna rağmen, geçmişi bir şekilde yeniden ele geçirme imkânı vardır. İşte bu, büyüleyici anıların akıntısına ters yönde geriye doğru giderken ve güzel bir kitap yazarken girişilen şeydir.” Geçmişi yeniden ele geçirme fikri Proust’u heyecanlandıran tek şeydir belki de... Bu fikri gerçekleştirmek için mektup türünü bir basamak yahut bir deney olarak kullanır. Sonunda büyük eserini tamamlar ve birçok yazarı etkileyen özgün bir sanatçıya dönüşür. Proust’un bu 120 mektubu 21 cildin yanında deryadaki katre gibi kalır. Fakat söylendiği gibi; derya katre içinde, katre derya içinde!

Geçmişi zaman olur ki…

KALAN SON GÜZEL KÂĞIDIM
Marcel Proust
Çeviren: Ayşenaz Cengiz
Yapı Kredi Yayınları, 2018
325 sayfa, 28 TL.

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