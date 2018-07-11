Geçiş dönemi
Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile genel müdürlük statüsü ve özerkliği kaldırılan Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) genel müdürlüğünün akıbeti merak konusu oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI, Kanun Hükmünde Kararname ile bakanlıklarda yeni sisteme yönelik sil baştan düzenleme yaptı. Bu düzenlemelerden en dikkat çekeni de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şeması oldu. Şemada DT ile DOB genel müdürlükleri yer almadı. Kurumları ‘Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunu’ ifadesi ‘Personeli Hakkında Kanun’ olarak değiştirilirken 12 madde de yürürlükten kaldırıldı. Bu maddeler ile kurumların iskeletini oluşturan sanat, teknik, disiplin gibi kurulları ve il müdürlükleri de ortadan kaldırılırken, tahsis edilen binalar da alındı. Böylece, atama ve görevlendirmeler konusunda Kültür ve Turizm Bakanına bağlı; ancak repertuvar seçimi, strateji belirleme, bütçesini kullanma gibi konularda bağımsız olan kurumlar bu özerkliklerini de kaybetmiş oldu.
KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
1949 yılında kurulan, 1970’te özerk olan DT ve DOB genel müdürlüklerinin kaldırılması, beraberinde bu iki kurumun akıbetinin ne olacağı tartışmasını da getirdi. Edinilen bilgilere göre DT ve DOB’un genel müdürlük statüsünden başkanlık yapısına dönüştürüleceği belirtildi. Kurumun başında başkanın olduğu yapının alt birimlerinde, daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin yer alması bekleniyor. Taşra teşkilatlanmasının da bölge müdürlükleri şeklinde yapılması planlanıyor. Başkanlık bünyesinde oluşturulacak bir kurulun da sanat üretiminde karar verici mekanizma oluşturması bekleniyor.
DT’den dün yapılan açıklamada yeni planlama ile ilgili şunlar kaydedildi: “703 sayılı KHK ile birlikte sadece DT’nin değil; Bakanlığımıza bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümleri yeniden düzenlenmektedir. DT Genel Müdürlüğü’nün kapatılması söz konusu değildir.”
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