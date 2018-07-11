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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Umut ERDEM/ANKARA
11.07.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

Geçiş dönemi

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Geçiş dönemi

Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile genel müdürlük statüsü ve özerkliği kaldırılan Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) genel müdürlüğünün akıbeti merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI, Kanun Hükmünde Kararname ile bakanlıklarda yeni sisteme yönelik sil baştan düzenleme yaptı. Bu düzenlemelerden en dikkat çekeni de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şeması oldu. Şemada DT ile DOB genel müdürlükleri yer almadı. Kurumları ‘Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunu’ ifadesi ‘Personeli Hakkında Kanun’ olarak değiştirilirken 12 madde de yürürlükten kaldırıldı. Bu maddeler ile kurumların iskeletini oluşturan sanat, teknik, disiplin gibi kurulları ve il müdürlükleri de ortadan kaldırılırken, tahsis edilen binalar da alındı. Böylece, atama ve görevlendirmeler konusunda Kültür ve Turizm Bakanına bağlı; ancak repertuvar seçimi, strateji belirleme, bütçesini kullanma gibi konularda bağımsız olan kurumlar bu özerkliklerini de kaybetmiş oldu.

KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

1949 yılında kurulan, 1970’te özerk olan DT ve DOB genel müdürlüklerinin kaldırılması, beraberinde bu iki kurumun akıbetinin ne olacağı tartışmasını da getirdi. Edinilen bilgilere göre DT ve DOB’un genel müdürlük statüsünden başkanlık yapısına dönüştürüleceği belirtildi. Kurumun başında başkanın olduğu yapının alt birimlerinde, daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin yer alması bekleniyor. Taşra teşkilatlanmasının da bölge müdürlükleri şeklinde yapılması planlanıyor. Başkanlık bünyesinde oluşturulacak bir kurulun da sanat üretiminde karar verici mekanizma oluşturması bekleniyor.
DT’den dün yapılan açıklamada yeni planlama ile ilgili şunlar kaydedildi: “703 sayılı KHK ile birlikte sadece DT’nin değil; Bakanlığımıza bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümleri yeniden düzenlenmektedir. DT Genel Müdürlüğü’nün kapatılması söz konusu değildir.”

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