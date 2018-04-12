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    Gece resimleri

    Hürriyet Haber
    12.04.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un yeni sanat mekânı Martch Art Project, ‘Gece Notları/ Night Notes’ başlıklı sergiyle bugün kapılarını açıyor.

    İlhan Sayın'ın işi de sergide.

    İstanbul’un yeni sanat mekânı Martch Art Project, ‘Gece Notları/ Night Notes’ başlıklı sergiyle bugün kapılarını açıyor. 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek sergide Çınar Eslek, Fulya Çetin, Furkan Akhan, İlhan Sayın ve Sadık Arı’nın eserleri yer alıyor. Sanatçılar çizim, video ve resim aracılığıyla gecenin barındırdığı farklı anlamları açımlayarak yorumluyor. Salt geceyi yorumlamaktan öte soluklaşan öznel alanları kendi bakış açılarıyla ifade ediyorlar. Adres: Firuzağa Mahallesi, Bostanbaşı Caddesi, No: 4B, Beyoğlu, Tel: 0212 292 08 87

     

     

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