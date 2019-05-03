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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.05.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Gaziantep Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

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Gaziantep Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

Gaziantep Kültür Sanat ve Tanıtım Günleri kapsamında Ayıntap Sanat Festivali başladı. ‘Kırkyama’ konulu serginin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımızı bu tarihi mekânda ağırlamak oldukça güzel" dedi.

Hışvahan’da düzenlenen Gaziantep Kültür Sanat ve Tanıtım Günleri etkinliğine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen, Sanatçı Ahmet Güneştekin, Oyuncu Gonca Vuslateri, galeri yöneticileri Hayrunisa Taşyar ve Ayşe Jaber katıldı. Etkinlikte tarihi binada sergilenen ‘Kırkyama’ konulu eserlerin incelenmesinin ardından tango dansı gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan Fatma Şahin, kentin kültür ve sanat değerleri ile yükselen dönemde olduğunu ifade ederek, "Kültürüyle ve sanatıyla yükselen Gaziantep için yeni bir dönemdeyiz. Özellikle uluslararası boyutta çok önemli bir mekandayız. Osmanlı döneminin en güzel hanlarından biri olan Hışvahan’ın içerisindeyiz. Buranın restorasyonunu yaptık. Yanında Hamam Müzesi, karşısında Gaziantep’in yüzü olan Antep Kalesi, böyle bir ortamda bugün sanatı konuşuyoruz. Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep için sanatçılarımız, ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımızı bu tarihi mekânda ağırlamak özellikle dünyanın 8’inci mutfağında ağırlamak oldukça güzel. Buradaki sergi çok özel bir koleksiyon. Bölgeye dair tüm altyapıyı, sanatla birleştiriyor. Kültür ve sanat birleştiği zaman böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu değerlerin içerisindeki bu renklilik bizi başka bir tarafa götürüyor. İnşallah bunu yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Sergiyi çok önemsedikleri ifade eden, Rektör Edibe Sözen ise, “Ben bu sergiyi çok önemli buluyorum. 2 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’te 3 ayrı yerde sergilenecek. Genç sanatçılarımıza ait değişik bir sergi, bu genç sanatçılarımız, yerelden kopmayan, yerel unsurları ön plana çıkaran bir anlayışla bu sergiye dâhil oldular. Sanatçılarımızın içerisinde bizi dünyaya tanıtan Ahmet Güneştekin var. Biz üniversite olarak, bu sanatsal etkinliğe tüm gücümüzle destek veriyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu

SERGİ, KADIN HİKAYELERİNİ KONU ALIYOR

Eserler hakkında bilgi veren ve eserlerin Türkiye’de ilk defa sergilendiğini belirten Ahmet Güneştekin, "Burada yer alan eserler kadın hikayeleri üzerine yani, Anadolu’da annelerimizin, nenelerimizin yapmış olduğu seccadeler, battaniyeler, eski ‘kırkyama’ işleridir. Bütün Ortadoğu coğrafyasına ait birçok ülkede olan bir kültür, olmasının yanı sıra bizde de hala devam eden bir kültür. Sergide Kırkyama tekniğiyle bugünkü çağdaş yaşamı buluşturdu. İlk defa Türkiye’de burada sergilendi. Daha önce yurt dışında birçok şehirde gösterildi" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kültür Sanat ve Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikteki gelirin çocuklar yararına bağışlanacağı belirtildi.

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