Game of Thrones uykusuz bıraktı
DÜNYANIN en popüler televizyon dizilerinden biri olan ‘Game of Thrones’un final sezonunun birinci bölümü tüm dünyada aynı saatte yayımlandı.
Türkiye saatiyle önceki gece sabaha karşı 04.00’te yayımlanan dizi milyonlarca kişiyi uykusuz bıraktı. Avustralya’da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, bazılarında da saat farkı nedeniyle 11.00’de yayımlandı. Dizinin başlamasından önce Avustralya’da 10 binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı. Ülkenin büyük hukuk bürolarından çalışanlara hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulunuldu. İngiltere’de yapılan bir anket çalışanların yüzde altısının dizi yüzünden hastalık izni alacağını öngördü.
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