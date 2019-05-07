Galeri Nev İstanbul’a yeni ortak
Merve Çağlar, Mayıs 2019 itibariyle Galeri Nev İstanbul bünyesine ortak olarak katıldı. Galeriden yapılan açıklamada Çağlar’ın Galeri Nev’in 32 yıllık tarihinde, çalıştığı sanatçılar ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle oluşturduğu birikimi sürdürerek; galerinin yönetiminde ve gelecek vizyonunun belirlenmesinde rol alacağı belirtildi.
Kariyerine 2005 yılında Galerist’te başlayan Merve Çağlar, görevine 2009-2011 yılları arasında galeri direktörü olarak devam etti. 2011 yılındaki kuruluşundan itibaren yer aldığı, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırma amacıyla sanat projelerine karşılıksız destek veren SAHA Derneği’nde, Ekim 2018’e kadar direktör olarak görev aldı.
Haldun Dostoğlu yönetimindeki Galeri Nev İstanbul, faaliyete geçtiği 1987 yılından günümüze dek temsil ettiği sanatçılar, düzenlediği sergiler ve yayınladığı kitaplarla, Türkiye çağdaş sanat tarihinin şekillenmesinde etkin role sahip öncü kurumlardan biri olmuştur. Galeri Nev İstanbul, Merve Çağlar ile birlikte, çalıştığı sanatçılarların ulusal ve uluslararası çevrelerde görünürlüğünü artırmayı, sanatçı, kurum ve koleksiyoner ilişkilerini güçlendirerek geliştirmeyi hedefliyor.
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