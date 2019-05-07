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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
07.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Galeri Nev İstanbul’a yeni ortak

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Galeri Nev İstanbul’a yeni ortak

Merve Çağlar, Mayıs 2019 itibariyle Galeri Nev İstanbul bünyesine ortak olarak katıldı. Galeriden yapılan açıklamada Çağlar’ın Galeri Nev’in 32 yıllık tarihinde, çalıştığı sanatçılar ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle oluşturduğu birikimi sürdürerek; galerinin yönetiminde ve gelecek vizyonunun belirlenmesinde rol alacağı belirtildi.

Kariyerine 2005 yılında Galerist’te başlayan Merve Çağlar, görevine 2009-2011 yılları arasında galeri direktörü olarak devam etti. 2011 yılındaki kuruluşundan itibaren yer aldığı, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırma amacıyla sanat projelerine karşılıksız destek veren SAHA Derneği’nde, Ekim 2018’e kadar direktör olarak görev aldı.

Haldun Dostoğlu yönetimindeki Galeri Nev İstanbul, faaliyete geçtiği 1987 yılından günümüze dek temsil ettiği sanatçılar, düzenlediği sergiler ve yayınladığı kitaplarla, Türkiye çağdaş sanat tarihinin şekillenmesinde etkin role sahip öncü kurumlardan biri olmuştur. Galeri Nev İstanbul, Merve Çağlar ile birlikte, çalıştığı sanatçılarların ulusal ve uluslararası çevrelerde görünürlüğünü artırmayı, sanatçı, kurum ve koleksiyoner ilişkilerini güçlendirerek geliştirmeyi hedefliyor.

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