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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FİLİZ OVA thisisfiliz@gmail.com
13.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Futbol ve çello arasında paslaşmalar

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Futbol ve çello arasında paslaşmalar

Beş yaşında futbolcu olmayı hayal ediyordu, sonra grafitiye merak sardı, 20’lerinin başında ise Metallica konserini Bach süitiyle açtı. Klasik müziğin en çok aranan çellistlerinden Daniel Müller-Schott, 17 Haziran’da 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, kusursuz tekniği, duygu yüklü ve enerjik yorumuyla kendisi için özel anlam taşıyan Şostakoviç’in ‘Çello Konçertosu’nu yorumlayacak.

Beethoven, huysuz ve ciddi biri olarak bilinse de aslında çok cana yakın bir kişiliğe sahipti. İngiliz çellist Steven Isserlis, Beethoven için kitabında “Onunla anlaşmanın en kolay yolunu seçip, konuşma defterine bir şeyler yazacak olursanız, hele bir de yazdıklarınızı komik bulduysa, keyiften ağzı kulağına varır, bembeyaz dişleri ortaya çıkardı” demişti. Isserlis’in ‘Çello-oğlum’ olarak adlandırdığı öğrencisi Daniel Müller-Schott da Beethoven gibi Alman, işinde oldukça ciddi ama bir o kadar da cana yakın. Neredeyse 10 yıl geçmiş Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields ile Schott’u ilk kez dinleyeli... Tekniği kusursuz, duygusu büyüleyici, enerjisi ve tutkusu insanı içine çekiyor.
Schott, kendini bir ‘wunderkind’ (harika çocuk) olarak görmüyor ama çok çalışkan... Kariyerinde ağır adımlarla ilerliyor. Daha oturaklı olmak için kendini yavaşlattığı da oluyor. “Enstrümanımdan uzun süre uzak kalmayı sevmiyorum” diyen sanatçı, her yerde çellosunu çıkarıp çalabiliyor. Bazen havalimanlarındaki uzun bekleme saatlerini çello çalarak değerlendiriyor ve insanlarla açık alanlarda kurduğu spontane ve içten iletişimden özellikle hoşlanıyor.

Klasik müziğin en çok aranan genç süper starlarından biri Schott. Orkestra müzisyeni olan annesi sayesinde çelloyla tanışmış. Annesi, 5 yaşındaki Daniel ve abisini götürdüğü orkestra provasında Schumann’ın çello konçertosu çalınırken çelloya vurulmuş! “Çellonun sarılarak çalış şekline, ses dünyasına ve tınısının derin sıcaklığına âşık oldum” diyor bir röportajında. 6 yaşında yine annesi sayesinde tanıştığı keman duayeni Anne-Sophie Mutter’in burs programı kapsamında sanatçının desteğini almaya başlıyor.
Hem akıl hocası, hem arkadaşı hem de müzikal partneri olarak bugüne kadar desteğini sürdüren Mutter aracılığıyla 17 yaşında, 20. yüzyılın en büyük çello dehalarından Mstislav Rostropoviç ile tanışıyor ve onun öğrencisi oluyor. Bir yıl boyunca Avrupa’da Rostropoviç’in peşinden seyahat ederek ondan ders alan sanatçı, “Bazen gece 02.00’de beni çalışmaya çağırır ve bu çalışma saatler sürerdi. Bugün çalarken bana öğütlediklerini hâlâ hatırlarım” diye Rostropoviç’ten bahsediyor.

17 Haziran’da Özbek şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde çalacağı Şostakoviç ‘Çello Konçertosu’nu Kuzey Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden Roskilde Festivali’nde de çaldı. Schott özellikle bu eseri çok önemsiyor çünkü büyük hocası Rostropovich’e ithafen yazılmış bir konçerto bu. Dâhi çellistin büyük hayranlık duyduğu ve uzun yıllar kendisi için bir eser yazmasını beklediği Şostakoviç, bu konçertoyu 1959’da yazdı. Bestecinin en önemli yapıtları arasında yer alan eserin zorlu pasajları Rostropovich’in virtüozitesi gözetilerek yazılmış gibi. Çaldığı tüm eserleri detaylı araştıran bir müzisyen olan Schott, Rostropovich sayesinde Rus müziğini derinden tanıyor.
Özellikle Rus besteleri çalarken tınısının derinliğini ve müziğin gerçek renklerini araştırmaktan büyük zevk alan Schott, İstanbul konserinde, 2018 yılında Çaykovski, Glazunov ve Rimsky-Korsakov’un eserlerini kaydettiği şef Aziz Shokhakimov ile bir kez daha aynı sahneyi paylaşacak.
Daniel Müller-Schott, Tekfen Filarmoni eşliğinde 17 Haziran saat 20.00’de Lütfi Kırdar’da sahneye çıkacak.

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