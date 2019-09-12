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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Fringe’in bu beş oyunu kaçmaz!

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Fringe’in bu beş oyunu kaçmaz!

Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans alanında alternatif işleri İstanbul’a taşıyan Fringe Festival, 18 Eylül’de başlıyor. Bu sene ilk kez düzenlenen festivalin ekibi bizim için beş oyun önerdi...

İlk kez 1947’de Uluslararası Edinburg Festivali’ne katılan sekiz misafir ekiple başlayan Fringe, 18-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan 22 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki alternatif işlerini ilk kez İstanbul’da, 19 farklı sanat alanında ağırlayacak. Programda İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Tayvan, Fransa, Polonya, ABD, İsviçre, Hong Kong, İran ve Türkiye’den işler yer alıyor. Festivalin yaratıcıları farklı disiplinlerden sekiz kişilik bir ekip. Her şey, kendi işleriyle yurtdışında Fringe festivallere katıldıktan sonra, “Neden böyle bir platformu İstanbul’da kurmuyoruz?” demeleriyle başlamış. Istanbul Fringe ekibinden bizim için beş oyun seçmelerini istedik...

EFFIGIES
Bir binanın hikâyesi mimari ve mekânsal endişelerden arınmış bir şekilde nasıl yazılabilir? Bir yapı şehrin sosyal ve kentsel kumaşından nasıl arınabilir? Koreograf Ioanna Angelopoulou dikkatini Atina’nın merkezinde bir binaya (Megaro Athinogenous) odaklıyor ve binada yaşayanları yüzyılın dönüşümü içerisinde tanımlayarak karşımıza çıkarıyor. 18 Eylül, 20.30 - Tuhafier.

AWAKENING
İki oyuncu ve dört müzisyenden insanoğlunun ikililiği üzerine bir hikâye. Sahnede iki farklı karakter iki farklı dünyada var oluyor; biri büyülü ve rüya gibi, diğeri ise daha fiziksel ve gerçekçi. Mizahi diliyle insanlık haline eğilen performans seyircisini, insanlığın farklı iki yanının ortak bir zemin bulmaya çalıştığı; sözsüz ama canlı müzik, görsel şiir, zekâ, mizah, sirk ve oyunculukla yol gösteren sihirli bir dünyaya götürüyor. ‘Awakening’ hem ne kadar küçük ve korkak hem de ne kadar cesur olduğumuzu hatırlatıyor. 20 Eylül, 21.30 - DasDas

FACTORY
İnsan toplumunda gelişen zaman-mekân ilişkisini ve standart bir sistemde insanların nasıl davrandığını anlatan bir performans. İnsanların hayatlarının olağan döngüsü dışında kalmaya başladığında güvensizlik ve endişe korkusu duymaya başlamalarından yola çıkan ‘Factory’nin yaratım süreci, dinamik ve statik arasında çeşitli diller oluşturmak için dansçılar tarafından hareketli platformlar kullanılarak deneyimlenmiş... 21 Eylül, 20.30 - Caddebostan Kültür Merkezi

SHAKESPEARE MÜZESİ
Shakespeare’in ‘Hamlet’, ‘Macbeth’, ‘Venedik Taciri’, ‘Kleopatra’, ‘III. Richard’, ‘Kral Lear’, ‘Jül Sezar’, ‘Othello’, ‘Hırçın Kız’, ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ gibi oyunlarından esinlenerek oluşturulmuş eserlerden oluşan bir sergi... Video, performans, resim, dans, tiyatro gibi farklı branşların bir araya geldiği bir sanat galerisi formatında hazırlanan gösterinin süresi seyircinin gezme süresine bağlı olarak değişiyor. Üstelik seyirciler diledikleri bazı performansların parçası da olabiliyor. 18-21 Eylül, 20.30, 22 Eylül, 15.30 - Craft

FISILTI ODASI (Çocuk Oyunu)
Klasik müzik dünyasının büyük bestecilerinden olan Bay Remor’un ilginç hikâyesi, pantomim sanatını da içinde barındıran bir dille ‘Fısıltı Odası’nda hayat buluyor. Bay Remor, çok çalışmaktan ve nota yazmaktan dolayı bir gün hafızasını kaybeder. Çoğu şeyi hatırlayamadığı için de Fısıltı Odası’ndan gitmek ister. Öğrencisi, küçük hanım Simor bu duruma çok üzülür ve Bay Remor’a müziğin dilini yeniden hatırlatarak besteler yapması için yardımcı olarak Fısıltı Odası’ndan gitmemesi için çözümler arar. 21 Eylül, 14.00 - Akbank Sanat

Programı www.fringeistanbul.com adresinde.

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