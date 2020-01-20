Fringe Festival’den açık çağrı

İkinci yılına hazırlanan Istanbul Fringe Festival için açık çağrı başladı. Eylül ayında gerçekleştirilecek festival, Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri kentin farklı noktalarındaki sahne ve mekânlarda buluşturacak. Uluslararası Fringe Topluluğu’nun bir parçası olan festival programında gösteri sanatları etkinliklerinin dışında atölyeler, sanatçı buluşmaları ve partiler yer alacak. Sanatçılar, tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde ürettikleri işlerle 13 Ocak - 29 Mart 2020 tarihleri arasında festivalin web sitesi www.fringeistanbul.com üzerinden başvuru yapabiliyor.