Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFreud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor
GeriKitap Sanat Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
BURAK KURU / buribaker@gmail.com
09.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor

Çağımızın en üretken çizerlerinden biri olan Selçuk Demirel’in son çalışması ‘PSİ Bilinçaltından Gerçeküstüne’, Spinoza, Freud, Nietzsche gibi isimlerden pası alarak okuyucuya yeni kapılar açtığı çizimlerden oluşuyor. Demirel’in çizimleriyle zorlu ama keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz.

İnsan, aynı kökleri paylaştığı, aynı topraktan beslendiği bir başka kişi, o coğrafyadan çıkıp herkesin gözünün olduğu dünya sahnesinde kendine önemli bir yer edinince gururlanmadan edemiyor. Gururlanan insan da hayalleri ve bu hayallerine ulaşabileceği yeteneğe sahip olunca o izleri takip edip aynı sahneyi hedefliyor. Zorlu bir yol ve bunu herkes başaramıyor. Bunu başaran, tutarlı şekilde, uzun yıllar boyunca yapabilen çok nadir görülüyor.

Özellikle bunu kültürel alanda yapabilmek çok daha fazla emek ve çaba istiyor. Selçuk Demirel, çağımızın en üretken çizerlerinden biri olarak on yıllardır dünyanın en önemli basın yayın organlarının yayınlarının başköşesindeki çizgileriyle bize ‘bir şeyler anlatıyor’.
“Selçuk Demirel çiziyor” uyarısını aldığın zaman ne çizdiğine dikkat kesilmemek imkânsız; bu, mutlaka farklı bir bakış, ufuk açıcı bir desen, çizimle karşılaşacaksınız demek. Seçtiği tema, kafayı taktığı şey bile zamanı geldiğinde öğretici olabiliyor.
Türkiyeli ortak paydasında buluşsak da onun çizgilerinin uluslararası alanda bu kadar övgüyle karşılanması, ifade etme biçiminin ne kadar evrensel olduğunun kanıtı. O yüzden anlattıkları bütün dünya için. Dünya vatandaşlarına yani hepimize konuşuyor, herkes gördüklerinden kendi kültürü ve birikimince payına düşeni alıyor.

Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor

Her karşılaşmamızda zihnimize yeni sorular bırakarak uzaklaşması, o sorularla bize yeni kapılar açarak zihin dünyamızı çalıştırması Selçuk Demirel çiziminin bize yüklediği mesaiyi özetliyor. O gösteriyor ve biz sorular sormaya, düşünmeye başlıyoruz. Bu karşılaşmalar kolay geçmiyor.

Daha önce yaptığı gibi yine zorlu sorularla karşımızda. Bu kez sırtını Yunancanın 23’üncü harfine yani psikolojinin kökenine dayamış, yanına da devleri almış. ‘PSİ Bilinçaltından Gerçeküstüne’, Demirel’in Spinoza, Freud, Nietzsche gibi isimlerden pası alarak bize yeni kapılar açtığı çizimlerden oluşuyor. Sözün özü zor bir sorgu bizi bekliyor.

Sorgulardan bir demet: Freud’un “İnsan şaka yoluyla her şeyi söyleyebilir, hatta gerçeği bile”, Carl Gustav Jung’un “Dışarıya bakan düş görür, içeriye bakan uyanır”, Victor Hugo’nun “Melankoli, hüzünlü olmaktan kaynaklanan mutluluktur”, William Shakespeare’in, “Dile kolay, acıyı çeken bilir”, Gaston Bachelard’ın, “Alışkanlık yaratıcı hayal gücünün karşı tezidir” veya Jean-Bertrand Pontalis’in “Hepimiz çok kimlikliyiz. Kimse sadece kendisi’ne indirgenmek istemez” sözleri zihninizde ne uyandırıyor bir düşünün... Sonra ‘PSİ Bilinçaltından Gerçeküstüne’de, Selçuk Demirel, bu sözler üzerine neler düşünmüş bir bakın. Her çizgi ayrı bir görüş, ayrı bir dünya. Alın size çapraz sorgu!

Selçuk Demirel, 2014 yılında Habertürk gazetesinden Alihan Mestci’ye verdiği mülakatta, “Düşüncelerimi yazı yoluyla anlatmaya kalksaydım, bu kadar kolaylıkla dünyanın dört bir yanına ulaşamayabilirdim” derken çizgilerini şöyle anlatmış: “Kolayca eskimeyen, aktüalizmin kuyruğuna takılmayan bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Acaba desenin, çizginin kendisi mi eskimeyen; yoksa onun arkasındaki düşünce mi? Belki ikisi de... İşimi bir şair gibi, bir düşünür gibi yapmaya çalışıyorum. Yaptığım bu iş, bir ‘iş’ gibi değil de hayatımın ortasında bir yerde yer aldığı için yaşamsal olsa gerek.”
Abidin Dino, Demirel’in bu mesaisi için “Selçuk Demirel’in işi gücü, bir bakıma sürekli bir günlük tutmak. Sözcüklerden değil de çizgilerden bir günlük cinsi. Çizimleri onun sözleri” derken, John Berger de “Selçuk’un en çarpıcı çizimlerinde ahmaklığın maskesini düşürdüğünü görüyoruz” sözlerini sarf etmiş.
Selçuk Demirel böyle bir üretkenlik, böyle bir hevesle sürekli bizi beslediği için çok şanslıyız.

Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor

PSİ/ BİLİNÇALTINDAN GERÇEKÜSTÜNE
Selçuk Demirel
Yapı Kredi Yayınları, 2019
180 sayfa, 28 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

Yılın en iyi oyuncuları

Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor

Daha iyi bir dünya mümkün mü?

Şair ülkesinden çıkabilir mi?