Fransa’da Türk seramik sanatçısına ödül
Fransa'nın Nice şehrinde gerçekleştirilen 2019 Blanc de Chine Uluslararası Seramik Sanatı Ödülleri ödül töreni gerçekleştirildi.
Blanc de Chine Uluslararası Seramik Sanatı Ödülü'nün bu yılki töreni 1 Ekim 2018'de başlayıp 8 Ekim'de ödüllerin dağıtılmasıyla sona erdi. Bu yılki törende toplamda 785 seramik parçası ile birlikte 40 ülke ve bölgeden toplam 569 sanatçı katıldı. ICAA’nın jüri komitesinin uzman grubunun oy kullanmasından sonra, 24 ülkeden gelen 101 sanatçı kısa listeye girdi. Türkiye'den 101 sanatçı arasından sanatçı Emre Can da final ödüllü listesine girdi.
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