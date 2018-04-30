Fransa’da sahte tablo skandalı
FRANSA’nın güneyindeki Elne şehrinde 18. yüzyıl ressamı Étienne Terrus’un resimlerinin olduğu müzede bulunan 150 tablodan 82’sinin sahte olduğu ortaya çıktı.
1857’de Elne’de doğan ve 25 yaşında hayatını kaybeden Fransız ressam adına açılan sergi, sanat tarihçisi ve küratör Eric Forcada’nın uyarısıyla incelemeye alındı. Forcada olayı, “Resimlerin çoğunun sahte olduğunu ilk bakışta anladım. Beyaz eldivenimle resmin üzerine hafifçe dokunduğumda ressamın imzası soldu” diyerek anlattı.
VALİ ÖZÜR DİLEDİ
Eserlerin sahte olduğunun anlaşılmasının ardından 20 yıl boyunca sanatçıya ait resimleri satın alan müze yönetimi ve Pyrenees kasaba valisi müzeyi ziyaret edenlerden özür diledi. Belediye, eserleri satanlar ve aracılık yapanlar hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık şikâyetinde bulundu. Geçen ocak ayında da İtalya’nın Cenova şehrinde bulunan Modigliani sergisinden yer alan 21 tablodan 20’sinin sahte olduğu anlaşılmıştı.
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